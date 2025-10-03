Górnik Zabrze - Legia Warszawa w 11. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 05 października 2025 godz. 20:15W niedzielę, 5 października, o godzinie 20:15 na Arenie Zabrze odbędzie się hit 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy - Górnik Zabrze zmierzy się z Legią Warszawa. To starcie dwóch najbardziej utytułowanych klubów w historii polskiej piłki przyciąga uwagę kibiców z całego kraju. Górnik, lider tabeli, prezentuje solidną formę, podczas gdy Legia, choć w słabszej dyspozycji, nie raz udowodniła, że potrafi zaskoczyć. Która z ekip okaże się lepsza w ligowym klasyku? Zapraszamy na relację na żywo.