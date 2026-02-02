Górnik Zabrze - Lech Poznań w 20. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 07 lutego 2026 godz. 20:15
W 20. kolejce PKO Ekstraklasy sezonu 2025/26 Górnik Zabrze zmierzy się z Lechem Poznań. Spotkanie rozegrane zostanie 7 lutego na Stadionie im. Ernesta Pohla i zapowiada się jako jedno z hitowych starć tej serii gier. Gospodarze liczą na atut własnego boiska i kontynuację dobrej postawy przed swoją publicznością, natomiast „Kolejorz” przyjeżdża do Zabrza z ambicją potwierdzenia wysokich aspiracji ligowych. Historia pojedynków obu zespołów gwarantuje intensywne tempo, sporo walki i emocje do ostatniego gwizdka. Zapraszamy na relację na żywo.