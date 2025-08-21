Górnik Zabrze - GKS Katowice w 6. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 23 sierpnia 2025 godz. 20:15W sobotę 23 sierpnia o godz. 20:15 Górnik Zabrze podejmie na Arenie Zabrze GKS Katowice w hicie 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Frekwencja może przejść do historii - sprzedano już ponad 25 tysięcy biletów, a komplet na nowoczesnym obiekcie jest niemal pewny. Piłkarze Górnika liczą na podtrzymanie dobrej passy u siebie, natomiast GKS przyjedzie do Zabrza z chęcią zaskoczenia faworyta. Derby Śląska to zawsze ogromne emocje, a ten mecz może mieć także duże znaczenie dla układu tabeli. Cała piłkarska Polska patrzy więc na Zabrze - szykuje się wieczór pełen pasji, historii i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Zapraszamy na relację na żywo.