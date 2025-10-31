Górnik Zabrze - Arka Gdynia w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 02 listopada 2025 godz. 12:15Górnik Zabrze zmierzy się z Arką Gdynia zaledwie… trzy dni po meczu STS Pucharu Polski! W tamtym spotkaniu drużyna z Gdyni błyskawicznie objęła prowadzenia, bowiem już w pierwszej minucie po bramce Espiau. „Górnicy” odwrócili jednak ten pojedynek i po trafieniach Ambrosa i Szcześniaka awansowali do kolejnej rundy. Czy zatem Arce uda się rewanż? Faworytem jest jednak zespół z Zabrza, czyli lider PKO BP Ekstraklasy. Zapraszamy na relację na żywo.