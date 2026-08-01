GKS Katowice - Radomiak Radom w 2. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
2 kolejka
02.08.2026
20:15
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 02 sierpnia 2026 godz. 20:15

GKS Katowice robi co może, aby pogodzić grę na dwóch frontach. Drużynie ze śląska udało się awansować do kolejnej rundy elominacji Ligi Konferencji Europy. W Ekstraklasie nie jest już jednak tak kolorowo, ponieważ podopieczni Rafała Góraka w pierwszym meczu w tym sezonie ulegli Wiśle Kraków. Z kolei Radomiak Radom znakomicie rozpoczął historyczny sezon PKO Ekstraklasy. Drużyna z Radomia w dobrym stylu pokonała Wieczystą Kraków, a prawdziwe show pokazał Jan Grzesik. Jak będzie w tym meczu? Zapraszamy na relację na żywo.
Jedenastu piłkarzy w żółto-czarnych strojach ustawionych w dwóch rzędach na murawie stadionu podczas oficjalnej fotografii drużynowej przed meczem.
PiłkarzeJarek PraszkiewiczPAP