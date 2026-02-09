GKS Katowice - Legia Warszawa w 21. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 13 lutego 2026 godz. 20:30
GKS Katowice podejmie Legię Warszawa w 21. kolejce PKO Ekstraklasy 2025/26, który odbędzie się 13 lutego 2026 r. o godz. 20:30 w Katowicach. Spotkanie zapowiada się jako trudny sprawdzian dla gospodarzy, którzy będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i kontynuować dobrą serię wyników. Legia Warszawa, mająca korzystniejszą historię bezpośrednich starć i częściej kończąca te mecze zwycięstwem, przyjeżdża jeszcze bez zwycięstwa w rundzie wiosennej. “GieKSa” będzie chciała sprawić niespodziankę, zaś goście rozpaczliwie potrzebują punktów. Zapraszamy na relację na żywo.