GKS Katowice - Lech Poznań w 11. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 05 października 2025 godz. 17:30W 11. kolejce PKO Ekstraklasy GKS Katowice podejmie Lecha Poznań. Gospodarze walczą o punkty, by uciec z dołu tabeli i poprawić swoją pozycję po trudnym początku sezonu. Lech, jako jeden z czołowych zespołów ligi, przyjeżdża w roli faworyta, licząc na utrzymanie dobrej formy. "Kolejorz" na tygodniu rozbił Rapid Wiedeń 4-1 w 1. kolejce Ligi Konferencji. Mecze tych zespołów obfitują w bramki. Czy tym razem będzie podobnie? Zapraszamy na relację na żywo.