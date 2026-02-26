GKS Katowice - Górnik Zabrze w 23. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
23. Kolejka
28.02.2026
20:15
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 28 lutego 2026 godz. 20:15

Derbowe starcie Śląska zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań tej serii gier. GKS Katowice, który w ostatnich meczach notował solidne wyniki, zmierzy się z silnym Górnikiem Zabrze, plasującym się wyżej w tabeli i typowanym na faworyta tego pojedynku. Górnik częściej zdobywał pierwsze gole, ale GieKSa u siebie potrafi być groźna, co może zapowiadać zacięty i taktyczny pojedynek pełen walki o każdy metr boiska. Kibice mogą liczyć na emocje i kluczowe momenty w kluczowym momencie sezonu, gdy oba zespoły walczą o jak najwyższe cele w Ekstraklasie. Zapraszamy na relację na żywo.
Dwóch piłkarzy w trakcie dynamicznej walki o piłkę na boisku podczas meczu, jeden ubrany w zielono-biały strój, drugi w żółto-zielony, w tle trybuny stadionu.
