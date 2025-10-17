Cracovia - Raków Częstochowa w 12. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 18 października 2025 godz. 20:15W sobotę, 18 października o godz. 20:15 na stadionie Cracovii w Krakowie dojdzie do spotkania 12. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym gospodarze zmierzą się z Rakowem Częstochowa. Cracovia zajmuje obecnie wysoką pozycję w tabeli i prezentuje solidną formę, szczególnie u siebie. Raków natomiast szuka przełamania. Ostatni mecz wygrał 2:0, co daje nadzieję na odrodzenie w tym sezonie. "Medaliki" nie potrafią ograć ekipy z Krakowa od trzech spotkań. Ich ostatnie zwycięstwo to 2023 rok i 1/8 finału Pucharu Polski. Czy uda im się przełamać tę niemoc? Zapraszamy na relację na żywo.