Cracovia - Piast Gliwice w 23. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 27 lutego 2026 godz. 18:00
W piątek, 27 lutego 2026 o godz. 18:00 Cracovia podejmie Piast Gliwice w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy na stadionie w Krakowie. Cracovia prezentuje w tym sezonie solidną defensywę i trudny do rozstrzygnięcia styl, a w ostatnich pięciu ligowych meczach cztery razy remisowała, co pokazuje jej równą formę. Piast z kolei przystępuje do spotkania po mieszanych wynikach i szuka stabilizacji, jednak jego gra bywała ostatnio niestabilna. Bukmacherzy minimalnie faworyzują gospodarzy, choć remis też jest realny. Spotkanie może więc przynieść wyrównane i taktyczne starcie obu ekip. Zapraszamy na relację na żywo.