Cracovia - Jagiellonia Białystok w 21. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

W sobotę 14 lutego 2026 o godz. 14:45 na stadionie przy ul. Kałuży w Krakowie „Pasy” podejmą Jagiellonię Białystok w 21. kolejce PKO Ekstraklasy. Cracovia po solidnej rundzie jesiennej plasuje się w środku górnej części tabeli, podczas gdy Jagiellonia - liderująca rozgrywkom z imponującym dorobkiem punktowym - będzie chciała umocnić się na szczycie. Ich bezpośrednie starcia w ostatnich sezonach przynosiły sporo emocji i goli, a bilans spotkań jest wyrównany. Faworytem będą goście, ale gospodarze zagrają o komplet punktów przed własną publicznością. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczni są inni zawodnicy i rozmyta publiczność na trybunach.Michal Janek/REPORTEREast News