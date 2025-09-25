Cracovia - Górnik Zabrze w 10. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 27 września 2025 godz. 20:15W 10. kolejce PKO Ekstraklasy Cracovia podejmie Górnika Zabrze. Spotkanie odbędzie się w sobotę 27 września o 20:15 przy Kałuży. „Pasy” po efektownym triumfie w Pucharze Polski liczą na potwierdzenie formy także w lidze. Górnik, po solidnym występie w krajowym pucharze, będzie szukał cennych punktów na trudnym terenie, które pozwolą mu umocnić się na fotelu lidera. Kibiców czeka zacięte starcie drużyn walczących o prowadzenie w tabeli. Zapraszamy na relację na żywo.