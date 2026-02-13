Bruk-Bet Termalica - Górnik Zabrze w 21. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
21. Kolejka
16.02.2026
19:00
Zapowiedź relacji

21. kolejka PKO Ekstraklasy zakończy się meczem Bruk-Bet Termaliki z Górnikiem Zabrze. Zespół z Niecieczy w swoim ostatnim meczu zremisował w Szczecinie z Pogonią 1-1. Górnik jest po domowej porażce z Lechem 0-1. W tabeli natomiast oba kluby reprezentują różne bieguny. Termalica jest czerwoną latarnią ligi, a Górnik zajmuje 3. lokatę. Zapowiada się ciekawe spotkanie - obie drużyny walczą o inne cele, ale bardzo potrzebują punktów. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z opaską kapitana na ramieniu, widoczne logo klubu Górnik Zabrze oraz sponsorzy, w tle rozmyta publiczność.
