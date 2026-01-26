Bruk-Bet Termalica - Cracovia w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 02 lutego 2026 godz. 19:00
W meczu zamykającym pierwszą kolejkę PKO BP Ekstraklasy po przerwie zimowej, zmierzą się drużyny z Małopolski. Termalica podejmie Cracovię. „Słonie” aktualnie zajmują ostatnie miejsce w tabeli, choć wygrały trzy z czterech spotkań ligowych przed przerwą. „Pasy” z kolei są na szóstej pozycji i tracą do lidera tylko trzy punkty. Zarówno Termalica, jak i Cracovia nie zrobiły dużej liczby transferów. Kto wygra? Zapraszamy na relację na żywo.