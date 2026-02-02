Partner merytoryczny: Eleven Sports

Arka Gdynia - Legia Warszawa w 20. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
20. Kolejka
07.02.2026
14:45
Arka Gdynia podejmie u siebie jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w lidze – Legię Warszawa. Gospodarze w tym sezonie prezentują stabilniejszą formę, zwłaszcza u siebie, co może dawać im sporą przewagę. Legia, mimo tradycji i silnej kadry, ma problemy z wynikami na wyjazdach i szuka pierwszej wygranej poza domem w tej kampanii. Spotkanie zapowiada się jako zacięta konfrontacja w środku tabeli, w której obie ekipy będą walczyć o cenne punkty w zimowej części sezonu. Zapraszamy na relację na żywo.
Grupa piłkarzy w biało-czarnych strojach z numerami na plecach oraz trener lub członek sztabu szkoleniowego dyskutująca podczas meczu na stadionie, na tle widocznych trybun z kibicami.Grzegorz Wajda/REPORTEREast News