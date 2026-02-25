Arka Gdynia - Lechia Gdańsk w 23. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 27 lutego 2026 godz. 20:30
W piątek, 27 lutego o 20:30 na Stadionie Miejskim w Gdyni czekają nas derby Trójmiasta - Arka Gdynia vs Lechia Gdańsk w 23. kolejce PKO Ekstraklasy. To jubileuszowe, 50. starcie tych rywali w historii, z Lechią jako nieznacznym faworytem. Arka walczyć będzie o cenne punkty na własnym boisku przed blisko 14,5 tys. kibiców, a Lechia spróbuje przełamać słabszy okres po ostatniej porażce 0:2 z Zagłębiem Lubin. Spotkanie zapowiada się otwarte i pełne emocji. Zapraszamy na relację na żywo.