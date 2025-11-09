Arka Gdynia - Lech Poznań w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 09 listopada 2025 godz. 20:15Niedzielny wieczór to idealna pora na "mecz przyjaźni". W ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy do Trójmiasta przyjedzie Lech Poznań, który zmierzy się z Arką w Gdyni. Oba zespoły szukają formy - Arka w ostatnich czterech meczach wygrała tylko z Piastem, do tego dwa razy przegrywając czterema bramkami a Lech na ostatnie pięć spotkań wygrał tylko raz, z IV-ligowym Gryfem Słupsk. Obie drużyny będą zdeterminowane, by w końcu zdobyć trzy oczka do ligowej tabeli. Zapraszamy na relację na żywo.