W tym sezonieDawid Kownacki jest wypożyczony z Werderu Brema do Herthy Berlin. W niedzielę 1 lutego siedmiokrotny reprezentant Polski rozegrał dokładnie 13. spotkanie w trwającej kampanii zaplecza Bundesligi. Jego drużyna grała przeciwko Darmstadt.

Co więcej, Kownacki pojawił się we wyjściowej jedenastce dokładnie od 7 grudnia zeszłego roku i spotkania z Magdeburgiem (0:2). W pierwszy dzień lutego Hertha miała okazję przerwać passę bez zwycięstwa, którego w stolicy Niemiec nie zaznano od 2 grudnia.

Kownacki wyleciał z boiska za ten faul. Nagle fala komentarzy

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 13:30. Gospodarze po kwadransie prowadzili już dwoma bramkami. Na listę strzelców wpisali się Fabian Reese i Julian Eitschberger. Jeszcze przed przerwą kontraktowe trafienie dla Darmstadt zanotował Fraser Hornby, który wykorzystał rzut karny.

W drugiej połowie, konkretnie w 62. minucie, Szkot strzelił drugiego gola i doprowadził do remisu. Swojemu zespołowi nie potrafił pomóc Dawid Kownacki. Gdyby tego było mało, równo w 70. minucie polski napastnik... wyleciał z boiska.

Z kontratakiem ruszył osamotniony Luca Marseiler. Niemiecki pomocnik napędzał groźnie zapowiadającą się akcję, jednak do bramki było jeszcze daleko. Oprócz tego dwóch obrońców Herthy cały czas czuwało nad tym, jaką decyzję podejmie biegnący z piłką rywal.

Tymczasem do akcji wkroczył Kownacki. Wracający za Marseilerem 28-latek lekko podciął rywala w ten sposób, że ten momentalnie runął na murawę. Po kilku sekundach zastanowienia sędzia Florian Lechner sięgnął po czerwoną kartkę. Trzeba przyznać, że decyzja Niemca była naprawdę ostra. Wykluczyć zawodnika za niezbyt ostre przewinienie dokonane w okolicach koła środkowego? Dosyć surowo.

Mimo protestów, dyskusji z sędziami i bezradnych uśmiechów nasz rodak musiał opuścić boisko i udać się do szatni. W mediach społecznościowych większość kibiców uważa, że incydent z udziałem Dawida Kownackiego nie powinien skończyć się czerwonym kartonikiem. "Absurd", "Maksymalnie żółta", "VAR powinien to odwołać", "Faul taktyczny, jakich wiele w meczu, oczywista żółta kartka" - czytamy. Jednocześnie nieliczni uważają, że arbiter postąpił słusznie.

Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Hertha Berlin nadal czeka na wygraną. W tabeli 2. Bundesligi ekipa Polaka zajmuje obecnie 7. miejsce (31 pkt). Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w tym sezonie Kownacki rozegrał 15 meczów. Strzelił w nich cztery gole i zanotował jedną asystę.

Dawid Kownacki ROLAND WEIHRAUCH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

