Wybiła 70. minuta, gdy Kamiński został bohaterem. Niespodziewanie przekazał wielką nowinę

Bartłomiej Wrzesiński

1.FC Koeln z Jakubem Kamińskim w składzie wciąż musi drżeć o ligowy byt. Kolejną szansą na oddalenie widma spadku z ligi była wyjazdowa potyczka z Eintrachtem Frankfurt. W drugiej połowie w przeciągu zaledwie dwóch minut wyżej notowani rywale zdołali odskoczyć na dwie bramki. Sygnał do odrabiania strat dał w 70. minucie Jakub Kamiński, strzelając kolejnego gola w tym sezonie. Tuż po trafieniu reprezentant Polski przekazał wszystkim wielką nowinę.

Jakub Kamiński i piłkarze Eintrachtu Frankfurt podczas akcji na boisku, jeden zawodnik leży na murawie, bramkarz w żółtym stroju, kibice w tle
Jakub Kamiński w meczu z Eintrachtem FrankfurtIMAGO/Jan HuebnerNewspix.pl

Dla Jakuba Kamińskiego trwający sezon jest zdecydowanie najlepszym od momentu wyjazdu z polskiej Ekstraklasy. Reprezentant Polski po trzech sezonach spędzonych w Wolfsburgu zdecydował się na zmianę otoczenia. Wybór padł na Kolonię, w której w przeszłości grali już m.in. Sławomir Peszko, Adam Matuszczyk czy Tomasz Kłos.

W przypadku byłego zawodnika Lecha Poznań ten wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Kamiński z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem 1.FC Koeln, a dla reprezentanta Polski szczególnie udana była zwłaszcza pierwsza połowa sezonu. W ostatnich tygodniach tak spektakularnie już nie było, lecz bilans sześciu goli i trzech asyst może zrobić wrażenie.

Drużyna Polaka wciąż nie może być pewna ligowego bytu. Remis St. Pauli z Unionem Berlin w pierwszym niedzielnym spotkaniu sprawił, że przewaga 1.FC Koeln nad miejscem oznaczającym konieczność gry w barażu o utrzymanie wynosi już tylko jeden punkt.

Starania Jakuba Kamińskiego dały efekt. Polak dał impuls do odrabiania strat

W świątecznej kolejce drużynę Kamińskiego czekał wyjazd na trudny teren. Po drugiej stronie boiska stanęli zawodnicy Eintrachtu Frankfurt, którzy wciąż pozostają w grze o awans do europejskich pucharów w kolejnym sezonie. Pomimo zmiany trenera sytuacja Polaka nie uległa zmianie i tradycyjnie mogliśmy obserwować Kamińskiego w wyjściowym składzie Kolonii.

Od pierwszych minut reprezentant Polski znajdował się w centrum akcji. Już w 2. minucie Kamiński mógł strzelić gola, lecz wówczas z jego próbą poradził sobie golkiper Eintrachtu Michael Zetterer. W kolejnych minutach do głosu doszli miejscowi, lecz m.in. Ansgar Knauff nie był w stanie strzelić premierowego gola w tym spotkaniu.

Naprawdę niewiele zabrakło, by pod koniec pierwszej połowy Kamiński został absolutnym bohaterem swojego zespołu. W 40. minucie Kolonia wyszła z szybką kontrą, do której momentalnie pomknął reprezentant Polski. Kamiński znalazł się w sytuacji sam na sam z Zettererem, lecz finalnie zbyt mocno wypuścił sobie futbolówkę i przegrał pojedynek z golkiperem.

Po przerwie Polak wciąż pozostawał jednym z najbardziej aktywnych zawodników swojego zespołu. W drugiej części znacznie większą skutecznością popisali się jednak gospodarze. W 66. minucie po znakomitej indywidualnej akcji Faresa Chaibiego futbolówkę z bliska do opustoszałej bramki skierował Jonathan Burkardt. Zaledwie dwie minuty później drugiego gola dla Eintrachtu dołożyłArnaud Kalimuendo.

Trudy Jakuba Kamińskiego w tym spotkaniu zostały wynagrodzone w 70. minucie spotkania. Polak przyjął piłkę w środku pola, odważnie wbiegł w okolice pola karnego i oddał strzał na bramkę Eintrachtu. Futbolówka odbiła się jeszcze od pechowo interweniującego Hugo Larssona i wpadła do siatki. Tuż po strzeleniu gola Kamiński obwieścił kibicom radosną nowinę - wkrótce na świat przyjdzie jego potomek.

Trafienie Polaka wyraźnie posłużyło gościom jako bodziec do dalszej walki. Zetterer w bramce Eintrachtu momentami wspinał się na wyżyny swoich możliwości. W końcu jednak musiał skapitulować po raz drugi. W 83. minucie prostą stratę w środku pola wykorzystał Alessio Castro-Montes, który strzelił gola tuż po wejściu na boisko. Kolonia tym samym wywiozła z trudnego terenu jeden punkt, zachowując status quo sprzed tej kolejki. Za tydzień drużyna Polaka zmierzy się z sąsiadującym w tabeli Werderem Brema.

Bundesliga
28. Kolejka
05.04.2026
17:30
Zakończony
Jonathan Burkardt
66'
Arnaud Kalimuendo
69'
Jakub Kamiński
70'
A. Castro-Montes
83'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Eintracht Frankfurt
1. FC Koeln
Rezerwowi

Statystyki meczu

Eintracht Frankfurt
2 - 2
1. FC Koeln
Posiadanie piłki
61%
39%
Strzały
20
14
Strzały celne
7
9
Strzały niecelne
8
2
Strzały zablokowane
5
3
Ataki
108
69

Piłkarz w stroju drużyny FC Köln z białymi i czerwonymi pasami stoi na boisku, wyrażając emocje, w tle widownia stadionu.
Jakub KamińskiAnke Waelischmiller/SVEN SIMONAFP
piłkarz w czarnej koszulce z numerem 16 i logo klubu 1. FC Köln gestykuluje na murawie podczas meczu
Jakub KamińskiNeil BaynesGetty Images
Piłkarz w biało-czerwonej koszulce drużyny z herbem koziego kozła i napisem REWE na piersi, wyraża radość na tle pełnych trybun stadionu podczas meczu.
Jakub KamińskiIna FassbenderAFP
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja