Wszystkie oczy na Neuera. Powiedział o końcu kariery. "Na to wygląda"

Na mistrzostwach świata z największą sceną futbolu reprezentacyjnego pożegnało się wielu klasowych zawodników, w tym Manuel Neuer. Po dwóch latach wrócił do kadry narodowej tylko na czempionat globu, by pomóc "DIe Mannschaft". Był graczem podstawowego składu, ale zespół Juliana Nagelsmanna odpadł po rzutach karnych w 1/16 finału przeciwko Paragwajowi. Bramkarz następnie ponownie skupił się wyłącznie na Bayernie Monachium.

"Zdecydowałem się jeszcze raz grać dla Niemiec. Zawsze towarzyszy mi głęboka duma, gdy noszę koszulkę reprezentacyjną. Po drugie dlatego, że w moim wieku i z doświadczeniem z czterech MŚ, czułem że chcę jak najbardziej wspierać młodych zawodników zarówno na boisku, jak i poza nim, oraz pomagać niemieckiej piłce nożnej. Mimo gorzkiego zakończenia, nie żałowałem tego kroku nawet przez sekundę. Moja rozczarowanie jest nie do opisania, a jednak jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję za wsparcie w tych wszystkich latach i podczas tego turnieju" - napisał wtedy do kibiców.

Poruszenie w Niemczech. Neuer mówi o końcu kariery. Padł termin

Jak się okazuje, nie zostało mu wiele także w karierze klubowej. W środowej rozmowie z "Bildem" powiedział, że prawdopodobnie tylko jeden sezon. Mistrzowie Niemiec są obecnie na obozie przygotowawczym nad jeziorem Tagernsee. - Nie gram po to, żeby mówić: "To mój ostatni mecz", niezależnie od tego, czy byłem na tym czy innym stadionie po raz ostatni. Ale z pewnością wygląda na to, że przejdę na emeryturę - podkreślił.

Jak dodał, gdyby nie świetna atmosfera w szeregach Bawarczyków, już tego lata poważnie rozważałby całkowity koniec kariery. - Prawdopodobnie w 85% przypadków zrezygnowałbym, ale gra w tej drużynie, z personelem i sztabem szkoleniowym to po prostu świetna zabawa. Zawsze mamy szansę walczyć o wszystkie tytuły. Jesteśmy na szczycie formy jako zespół. Dlatego ta drużyna i struktura klubu należą do tych 15%, dzięki którymi powiedziałem: absolutnie muszę grać dalej. Robię to dla siebie, bo zawsze mogę pomóc drużynie i mam wsparcie rodziny i przyjaciół - powiedział.

Z pewnością idealnym scenariuszem byłaby obrona tytułu mistrza Bundesligi, drugi z rzędu triumf w DFB-Pokal i sięgnięcie po wygraną w Lidze Mistrzów. Finał odbędzie się na Estadio Metropolitano w Madrycie. Neuer podnosił Puchar Europy w 2013 i 2020 roku. Jeśli znowu zostanie zachowany siedmioletni odstęp, może mieć wymarzone odejście z profesjonalnej piłki.

Manuel Neuer CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP

Manuel Neuer Ronny Hartmann AFP

Manuel Neuer IBO OT AFP





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