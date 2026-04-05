Końcówka sezonu Bundesligi będzie obfitowała w emocje głównie w dolnych rejonach tabeli ligowej. Niestety, w centrum walki o ligowy byt znajdują się reprezentanci Polski. W coraz gorszej sytuacji znajduje się Wolfsburg Kamila Grabary. "Wilki" w sobotę uległy aż 3:6 Bayerowi Leverkusen, przez co widmo relegacji do 2. Bundesligi staje się coraz bardziej realne.

Niewiele lepiej wygląda sytuacja St. Pauli, którego zawodnikami są Adam Dźwigała oraz Arkadiusz Pyrka. Drużyna z Hamburga przed niedzielnym spotkaniem zajmowała 16. lokatę w tabeli, która w ostatecznym rozrachunku oznacza konieczność gry w barażu z trzecią drużyną zaplecza Bundesligi.

W Wielką Niedzielę naprzeciw polskiego duetu stanął Union Berlin, który w najbliższych kolejkach chciałby zagwarantować sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Potyczka w stolicy Niemiec zapowiadała się szczególnie interesująco dla polskich kibiców, bowiem szkoleniowiec gości Alexander Blessin postawił od pierwszej minuty na Dźwigałę oraz Pyrkę.

Zobacz również: Paweł Czechowski

Polacy w Berlinie skończyli tylko z jednym punktem. Walka o utrzymanie trwa w najlepsze

Pierwsze minuty spotkania należały do gospodarzy, którzy jednak nie potrafili wykorzystać kilku stworzonych sytuacji pod bramką przeciwnika. Z dobrej strony w ekipie St. Pauli pokazał się ich bramkarz Nikola Vasilj. Bośniak po zakończonych sukcesem barażach o awans na Mistrzostwa świata 2026 nie spuszczał z tonu, o czym boleśnie przekonali się piłkarze z Berlina.

Do przerwy na prowadzeniu byli jednak goście, którzy w 25. minucie skwapliwie skorzystali z jednej sytuacji, a także przebłysku geniuszu jednego z zawodników. Po sporym zamieszaniu w polu karnym futbolówka spadła na nogę Mathiasa Pereiry Lage'a. Portugalczyk nie miał zamiaru kalkulować i potężnie huknął w sam środek bramki. Dobrze ustawiony na linii bramkowej Frederik Ronnow nie zdążył nawet zareagować i po chwili wyciągał futbolówkę z siatki.

Wyrównanie przyszło już siedem minut po przerwie. Po wrzutce z rzutu rożnego najlepiej w polu karnym St. Pauli zachował się Andrej Ilić. Serbski napastnik wyskoczył najbliżej i pewnym uderzeniem głową znacząco poprawił humory kibicom szczelnie wypełniającym klimatyczny obiekt An der alten Försterei w stolicy Niemiec.

Goście kończyli to spotkanie w dziesiątkę. Już w doliczonym czasie gry drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został kapitan zespołu Jackson Irvine. Pomimo tego Union nie zdołał już odmienić losu spotkania.

Jeden punkt wywalczony w Berlinie nie zmienił sytuacji St. Pauli w tabeli. Drużyna Polaków w dalszym ciągu zajmuje 16. miejsce w tabeli, a ich strata do bezpiecznej strefy czasowo zmniejszyła się do jednego punktu. W następnej kolejce czeka ich jednak ekstremalnie trudne zadanie - do Hamburga przyjedzie bowiem zmierzający po kolejną mistrzowską paterę Bayern.

Statystyki meczu Union Berlin 1 - 1 St. Pauli Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 16 9 Strzały celne 8 2 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 4 4 Ataki 84 66

Adam Dźwigała jednym z bohaterów Sankt Pauli w derbach z HSV. Po lewej w ciemnej koszulce Arkadiusz Pyrka

Adam Dźwigała schodzi z murawy obiektu VfL Bochum

Adam Dźwigała

Co dalej z Robertem Lewandowskim w kadrze? Jaka przyszłość czeka kapitana Biało-Czerwonych? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport