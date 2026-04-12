W Niemczech aż huczy o konflikcie Neuera z Nagelsmannem. Ikona Bayernu przerwała milczenie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Niezwykle głośno było w ostatnim czasie w Niemczech o konflikcie, jaki miał wybuchnąć pomiędzy Julianem Nagelsmannem, a Manuelem Neuerem. Legenda Bayernu już w 2024 roku zrezygnowała z gry w reprezentacji. Niedawno zdecydował się wreszcie przerwać milczenie i odnieść bezpośrednio do relacji, jakie łączą go z selekcjonerem reprezentacji Niemiec.

Manuel Neuer w czarnej koszulce z opaską kapitana, unosi pięści; w tle rozmyty tłum kibiców.
Manuel Neuer

W sierpniu 2024 roku Manuel Neuer zdecydował się na oficjalne zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jak można było się spodziewać, doszukiwano się w tym drugiego dna. Zaczęły pojawiać się pytania i wątpliwości dotyczące relacji bramkarza Bayernu Monachium z selekcjonerem Julianem Nagelsmannem.

Konflikt na linii Nagelsmann - Neuer? Bramkarz zabrał głos

Prawdziwy wstrząs w Monachium wywołał w tym temacie niedawno Lothar Matthaeus. Legenda niemieckiej kadry zasugerowała, jakoby Neuer miał być skonfliktowany z Nagelsmannem i dlatego jego powrót do reprezentacji nie jest możliwy. Golkiper postanowił błyskawicznie odnieść się do słów Matthaeusa.

Julian Nagelsmann był moim trenerem w Bayernie. Ja byłem jego pierwszym wyborem w bramce na ostatnim EURO. To nieprawda, że mamy złe relacje. Są dobre. To, co mówi się w mediach, nie obchodzi ani jego, ani mnie
podkreślił w rozmowie z ZDF.

- Nie wystąpię na mistrzostwach świata, nie jestem zaangażowany w przygotowania do tego turnieju. Wielokrotnie podkreślałem, że teraz moim celem pozostaje Bayern. Cieszę się, że nadal częścią tej drużyny. Mamy przed sobą jeszcze wiele ważnych meczów, a ja staram się cieszyć tym, co przed nami - dodał 40-latek.

Problem Niemców z bramkarzami. Uraz Ter Stegena utrudnił sprawę

Kwestia ewentualnego powrotu Neuera do kadry to temat, który zyskał na popularności w związku z kłopotami Niemców na pozycji bramkarza. Oliver Baumann postrzegany jest za solidnego golkipera, któremu daleko jednak do klasy światowej. A Marc-Andre ter Stegen, który miał stać się naturalnym następcą Neuera od wielu sezonów jest permanentnie kontuzjowany i praktycznie nie gra.

W odwodzie są jeszcze Alexander Nubel z VFB Stuttgart i Finn Dahmen z Augsburga. Pierwszy z nich ma na koncie zaledwie trzy występy w narodowych barwach. Golkiper Augsburga jeszcze natomiast w kadrze nie zadebiutował.

Manuel Neuer
