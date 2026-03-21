To on stanie między słupkami na Albanię? Istna klęska, to już 66 dni. Oto co zrobił Polak

Czy Kamil Grabara ma największe szanse na to, aby stanąć między słupkami podczas czwartkowego meczu z Albanią w półfinale baraży? - Nie wiem, jest też Drągowski, ale między nimi pewnie to się rozstrzygnie. Bardziej to będzie decyzja trenerów bramkarzy - mówił w wywiadzie dla RMF FM Jan Urban.

Mimo że selekcjoner nie uchylił rąbka tajemnicy, 27-letni zawodnik Wolfsburga ma duże szanse, aby zanotować czwarty w karierze mecz dla seniorskiej reprezentacji Polski. I to tak ważny!

Roman Kołtoń: Myślę, że Jan Urban postawi na Kamila Grabarę.

Wolfsburg z kolejną porażką. Koszmarna seria trwa

W sobotnie popołudnie zespół polskiego golkipera rozegrał ostatnie spotkanie przed przerwą na mecze międzypaństwowe. Do Wolfsburga przyjechał Werder Brema. Przez 90 minut oglądaliśmy tylko jedno trafienie. I to dopiero w drugiej połowie.

Dokładnie w 68. minucie Grabarę pokonał Justin Njinmah. 25-letni znalazł się w polu karnym, z lewej nogi uderzył technicznie - dosyć nisko - na dalszy słupek. Pech chciał, że po drodze piłka obiła się o nogę jednego z obrońców i nabrała jeszcze większej rotacji.

W efekcie wkręciła się do bramki, choć nasz rodak był bardzo bliski interwencji. Tak czy inaczej nie raczej nie można zapisać tego gola na jego konto. Zrobił, co mógł.

"Wilki" przegrały 0:1. To sprawiło, że po 27 kolejkach zajmują przedostatnie miejsce w tabeli Bundesligi, mając na koncie zaledwie 21 punktów. Ostatnie Heidenheim. Zespół Kamila Grabary jest drugą ekipą z największą liczbą straconych goli w lidze (57). Drużyna Dietera Heckinga nie wygrała meczu od... 14 stycznia, czyli przez 66 dni. Bilans w lidze wynosi pięć wygranych, sześć remisów i aż 16 porażek.

W sobotnim meczu powołany do kadry 27-latek obronił dwa strzały. Platforma "Sofascore" oceniła go na siódemkę w dziesięciopunktowej skali. We wszystkich rozgrywkach tego sezonu były golkiper Liverpoolu i Kopenhagi rozegrał w sumie 28 spotkań. Zachował w nich tylko dwa czyste konta.

Czy Kamil Grabara zostanie wybrany na "jedynkę" w starciu Polaków z Albanią? Tego dowiemy się w czwartkowy wieczór.

