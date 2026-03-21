To on stanie między słupkami na Albanię? Istna klęska, to już 66 dni. Oto co zrobił Polak

Michał Chmielewski

Wiele wskazuje na to, że pod nieobecność kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego to Kamil Grabara będzie podstawowym zawodnikiem na baraże do mistrzostw świata. W sobotę VfL Wolfsburg z Polakiem w składzie poległ u siebie z Werderem Brema w 27. kolejce Bundesligi. To już kolejny mecz "Wilków" bez wygranej. Końca kryzysu nie widać.

Kamil Grabara, bramkarz w niebieskim stroju, głową wybija piłkę w polu karnym podczas meczu, w tle zawodnicy i kibice
Kamil GrabaraUlrik PedersenAFP

Czy Kamil Grabara ma największe szanse na to, aby stanąć między słupkami podczas czwartkowego meczu z Albanią w półfinale baraży? - Nie wiem, jest też Drągowski, ale między nimi pewnie to się rozstrzygnie. Bardziej to będzie decyzja trenerów bramkarzy - mówił w wywiadzie dla RMF FM Jan Urban.

Mimo że selekcjoner nie uchylił rąbka tajemnicy, 27-letni zawodnik Wolfsburga ma duże szanse, aby zanotować czwarty w karierze mecz dla seniorskiej reprezentacji Polski. I to tak ważny!

Roman Kołtoń: Myślę, że Jan Urban postawi na Kamila Grabarę.

Wolfsburg z kolejną porażką. Koszmarna seria trwa

W sobotnie popołudnie zespół polskiego golkipera rozegrał ostatnie spotkanie przed przerwą na mecze międzypaństwowe. Do Wolfsburga przyjechał Werder Brema. Przez 90 minut oglądaliśmy tylko jedno trafienie. I to dopiero w drugiej połowie.

    Dokładnie w 68. minucie Grabarę pokonał Justin Njinmah. 25-letni znalazł się w polu karnym, z lewej nogi uderzył technicznie - dosyć nisko - na dalszy słupek. Pech chciał, że po drodze piłka obiła się o nogę jednego z obrońców i nabrała jeszcze większej rotacji.

    W efekcie wkręciła się do bramki, choć nasz rodak był bardzo bliski interwencji. Tak czy inaczej nie raczej nie można zapisać tego gola na jego konto. Zrobił, co mógł.

    "Wilki" przegrały 0:1. To sprawiło, że po 27 kolejkach zajmują przedostatnie miejsce w tabeli Bundesligi, mając na koncie zaledwie 21 punktów. Ostatnie Heidenheim. Zespół Kamila Grabary jest drugą ekipą z największą liczbą straconych goli w lidze (57). Drużyna Dietera Heckinga nie wygrała meczu od... 14 stycznia, czyli przez 66 dni. Bilans w lidze wynosi pięć wygranych, sześć remisów i aż 16 porażek.

    W sobotnim meczu powołany do kadry 27-latek obronił dwa strzały. Platforma "Sofascore" oceniła go na siódemkę w dziesięciopunktowej skali. We wszystkich rozgrywkach tego sezonu były golkiper Liverpoolu i Kopenhagi rozegrał w sumie 28 spotkań. Zachował w nich tylko dwa czyste konta.

    Czy Kamil Grabara zostanie wybrany na "jedynkę" w starciu Polaków z Albanią? Tego dowiemy się w czwartkowy wieczór.

    Kamil GrabaraUlrik PedersenAFP
