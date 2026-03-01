To on ma zastąpić Skorupskiego. Koszmar za koszmarem. To już strefa spadkowa

W 2024 roku VfL Wolfsburg zapłacił Kopenhadze za Kamila Grabarę niemal 14 milionów euro. Polski golkiper przechodził do nowego klubu z nadzieją, że idzie do jednej z czołowych drużyn Bundesligi.

Tymczasem zeszły sezon "Wilki" zakończyły na 11. miejscu. Ale może okazać się, że i tak był to niezły rezultat, biorąc pod uwagę fakt, co dzieje się teraz. Na ten moment Wolfsburg zajmuje 17., przedostatnie miejsce w tabeli, mając na koncie zaledwie 20 punktów. Do bezpiecznej pozycji traci trzy oczka.

W niedzielę zespół Daniela Bauera zagrał na wyjeździe z VfB Stuttgart. Gospodarze triumfowali aż 4:0. Grabara wyciągał piłkę z siatki po trafieniach kolejno Deniza Undava, Jamie'ego Lewelinga (x2) i Nikolasa Nartey'a. Była to istna deklasacja.

To szóste spotkanie z rzędu, w którym Wolfsburg nie potrafi odnieść zwycięstwa. Gdyby tego było mało, klub Polaka spośród całej Bundesligi po 24. kolejkach ma najwięcej straconych goli - 53. Taki sam "wynik wstydu" zanotowało ostatnie Heidenheim.

Wbrew pozorom Kamil Grabara na przestrzeni całego sezonu często spisuje się naprawdę solidnie między słupkami. Tak było też w niedzielnym starciu przeciwko Stuttgartowi. "W końcówce gospodarze kontrolowali grę i początkowo marnowali kolejne okazje, ponieważ Kamil Grabara w bramce VfL popisał się kilkoma obronami. Jednak nawet bramkarz nie zdołał zapobiec wynikowi 0:4" - odnotował portal wiesbadener-kurier.de.

Nie pomagają przede wszystkim koledzy z drużyny, których dyspozycja - łagodnie mówiąc - pozostawia wiele do życzenia. Zastrzeżenia niemieckie media mają także do szkoleniowca.

"Dla trenera Bauera - mianowanego na stanowisko trenera dopiero pod koniec grudnia - presja może jeszcze bardziej wzrosnąć" - podkreśla ndr.de. "Pod względem finansowym VfL Wolfsburg należy do najlepiej sytuowanych klubów Bundesligi. Na boisku gorzej radzi sobie w tym sezonie tylko Heidenheim" - dodaje spiegel.de.

W niemieckim zespole Grabara gra od deski do deski. Był to jego 24. mecz w tej kampanii Bundesligi. Mimo nieustannych porażek prezentuje solidną formę, przez co wielu widzi go między słupkami reprezentacji Polski podczas nadchodzących baraży mistrzostw świata. Zwłaszcza dlatego, że ostatnio nieco gorzej w Bolonii radził sobie Łukasz Skorupski.

