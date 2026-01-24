Szok w Monachium. Bayern sensacyjnie pokonany. Harry Kane bezradny
W 19. kolejce niemieckiej Bundesligi Bayern Monachium mierzył się u siebie z Ausburgiem. Do 75. minuty wydawało się, że spotkanie zakończy się zgodnie z oczekiwaniami. Wtedy doszło do sensacyjnego zwrotu akcji. Goście zadali Bawarczykom dwa szybkie ciosy i ostatecznie wywieźli z Allianz Arena komplet punktów. Wiemy już, że osiągnięcie Bayeru sprzed dwóch sezonów nie zostanie powtórzone.
W sezonie 2023/24 Bayer Leverkusen został sensacyjnym mistrzem Niemiec. Osiągnięcie to było o tyle niesamowite, że przez cały ligowy sezon podopieczni Xabiego Alonso nie zaznali smaku porażki.
W bieżącej kampanii Bayern Monachium nie pozostawia już żadnych wątpliwości. Podopieczni Vincenta Kopmany'ego grają jak natchnieni i do 19. kolejki Bundesligi również byli niepokonani.
Kibice Bayernu Monachium z pewnością chcieli powtórzyć wyczyn Bayeru Xabiego Alonso. Do dziś było to możliwe. Teraz jednak wiemy już, że tak się nie stanie.
W 23. minucie meczu Hiroki Ito strzelił gola na 1:0 i wydawało się, że Bayern Monachium znowu sięgnie po komplet punktów "jak po swoje".
Sensacja w Monachium. Bayern nie powtórzy osiągnięcia złotej drużyny Alonso
Gospodarze prowadzili do 75. minuty. Właśnie wtedy Augsburg nagle zaczął strzelać gole. Na listę strzelców wpisał się Arthur Chaves z Brazylii.
To jednak nie był koniec. Pięć minut później Augsburg zadał kolejny cios. Wszyscy spodziewali się raczej tego, że Bayern rzuci się na swojego rywala i jeśli padnie jakiś gol, to raczej dla gospodarzy.
W 80. minucie goście zdobyli drugiego gola ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich obecnych na Allianz Arena. Masengo strzelił na 2:1 dla gości i tym samym ustanowił wynik spotkania.
To pierwsza tak poważna wpadka Bayernu Monachium w tym sezonie. Na ten moment nie pachnie jeszcze żadnym kryzysem w drużynie Vincenta Kompany'ego.
Fakty są jednak takie, że jedną rzecz, choć jedynie prestiżową, Bayern Monachium w tym sezonie już przegrał. Nie przejdą przez cały sezon Bundesligi bez porażki, jak Bayer Xabiego Alonso przed dwoma laty.
Po tej kolejce przewaga Bayernu Monachium nad drugą w tabeli Borussią Dortmund może stopnieć do 8 punktów.
W następnej rundzie gier Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z Hamburger SV. Harry Kane, który w starciu z Augsburgiem okazał się całkowicie bezradny, z pewnością będzie chciał powiększyć swój dorobek bramkowy.