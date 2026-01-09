Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szlagier przyniósł 6 goli, ostatni w 95. minucie. Ależ start roku w Niemczech

Tomasz Chabiniak

Powrót niemieckiej Bundesligi po przerwie zimowej okazał się niezwykle emocjonujący. Eintracht Frankfurt i Borussia Dortmund stworzyły dynamiczne widowisko zakończone podziałem punktów, dwie z bramek padły w ostatnich minutach. Jak przyznał "Kicker", wynik meczu odzwierciedla równy poziom i wolę walki obu zespołów.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na zielonym murawie stadionu, jeden ubrany w czarno-czerwony strój oddaje strzał, drugi w żółto-czarnym stroju próbuje go zablokować, w tle widoczna rozmyta publiczność.
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, 09.01.2026 r.MICHAEL PROBSTEast News

Eintracht Frankfurt zremisował 3:3 z Borussią na otwarcie 16. kolejki Bundesligi. Przyjezdni z Dortmundu dwukrotnie prowadzili, więc mogli być sfrustrowani, gdy w 92. minucie Mahmoud Dahoud trafił na 3:2. 180 sekund później zdołali jednak odpowiedzieć za sprawą Carneya Chukwuemeki i podział punktów stał się faktem.

"Cóż za kompletnie szalony mecz" - emocjonował się "SportBild".

Remis jest sprawiedliwym wynikiem, ponieważ obie drużyny miały okresy dominacji i wykazały się silną wolą walki
skomentował "Kicker" w relacji pomeczowej

Eintracht z ostatnich 7 meczów wygrał więc zaledwie 1. BVB ostatnio też ma problem z regularnym zwyciężaniem - to już 3. remis na przestrzeni 4 spotkań. Ci pierwsi zajmują obecnie 7. miejsce w tabeli, a podopieczni Niko Kovaca pozostają wiceliderami. Do prowadzących monachijczyków tracą 8 punktów.

Był to pierwszy mecz ligi niemieckiej po przerwie zimowej trwającej od 22 grudnia. Przypomnijmy, że w innym ciekawie zapowiadającym się starciu tej serii gier Kamil Grabara z Wolfsburga spróbuje zatrzymać Bayern Monachium na Allianz Arenie.

