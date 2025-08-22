Sześć goli w hicie Bundesligi. Festiwal strzelecki w Monachium, upokorzenie Lipska

Po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata Bayern Monachium zwyciężył wszystkie sparingowe spotkania. 16 sierpnia zespól Vincenta Kompanego triumfował w Superpucharze Niemiec, pokonując 2:1 VfB Stuttgart. Sześć dni później przyszedł czas na inaugurację sezonu Bundesligi.

Już na samym starcie Bayern miał trudny orzech do zgryzienia. Do Monachium przyjechała drużyna RB Lipsk, jedna z czołowych ekip całej ligi. Zespół Olego Wernera w zeszłą sobotę pokonał 4:2 czwartoligowe SV Sandhausenw krajowym pucharze. Tym bardziej piątkowe starcie - pierwsze w sezonie ligowym - zapowiadało się niezwykle ciekawie.

Bayern perfekcyjnie wykonał zadanie. Lipsk nie miał nic do powiedzenia

Pierwszy gwizdek na Allianz Arena wybrzmiał o godz. 20:30. Na stadionie mogliśmy dostrzec logo polskiej firmy "Drutex", która w ostatnich dniach związała się z niemieckim klubem. Kompany postawił na wyjściowy garnitur. W środku pola zagrali Joshua Kimmich oraz Leon Goretzka. Po kilku minutach gry drugi z nich upadł na murawę z grymasem na twarzy po kontakcie z jednym z rywali. Wydawało się, że doświadczony pomocnik lada moment będzie musiał opuścić boisko z powodu kontuzji, ale ostatecznie pozostał na placu gry, choć początkowo kulał i notował niecelne zagrania.

W 11. minucie namiastkę swojego geniuszu przy miękkim wrzuceniu piłki w pole karne pokazał Harry Kane. Anglik obsłużył Konrada Laimera, jednak Austriak uderzył niemrawo. Peter Gulacsi nie miał żadnych problemów z interwencją. Siedem minut później szczęścia spróbował Michael Olise, ale Węgier znów był na posterunku. Monachijczycy dyktowali tempo gry. Piłkarze Lipska czekali na okazje do kontrataków, których nie mieli zbyt wiele.

25. minuta to kapitalny pass Kimmicha do Kane'a. Anglik kropnął bez przyjęcia, z woleja, tuż obok słupka. W końcu Bayern przyspieszył. I to okazało się zabójcze. Po szybkiej wymianie futbolówki leżący Lukeba wybił ją na tyle nieudolnie, że ta trafiła pod nogi Olise, który strzelił nie do obrony. Francuz zdobył pierwszą bramkę w nowym sezonie Bundesligi. Goście próbowali odpowiedzieć, ale na próbach się skończyło. W 32. minucie Bayern pokazał, na czym polega gra w piłkę. Piłkarze Kompanego znów zagrali szybko i kombinacyjnie. Nie wiadomo kiedy piłka trafiła do Luisa Diaza. Nowy gwiazdor "Bawarczyków" przyjął, po czym załadował pod poprzeczkę. To trafienie naprawdę trzeba zobaczyć. Czysta poezja.

Nie dało się ukryć, że RB Lipsk był tylko tłem dla perfekcyjnego Bayernu. Zwodnicy Wernera ratowali się faulami i desperackim przerywaniem gry. W 40. minucie schemat był ten sam. Bayern z ogromną łatwością doszedł do kolejnej sytuacji. Tym razem uderzał Serge Gnabry, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Chwilę później Niemiec zabawiał się z rywalami. Postraszył strzałem, mijając dwóch przeciwników, a następnie zagrał do Olise, który drugi raz trafił do siatki. Pogrom, pogrom i jeszcze raz pogrom.

W przerwie trener Lipska zdjął z boiska Yana Diomande i Loisa Opendę. W ich miejsce pojawili się Antonio Nusa i Brazylijczyk Romulo. Od razu gra gości zaczęła być trochę żwawsza, odważna. Gospodarze nieco przespali pierwsze dziesięć minut drugiej połowy, ale nie przypłacili za to golem. W okolicach 60. minuty wspomniany Nusa próbował zaskoczyć Manuela Neuera strzałem z 16. metra, który poszybował obok słupka. Goście wreszcie zaczęli wyglądać jak drużyna, ale to Bayern czwarty raz trafił do siatki. Na listę strzelców po składnej kontrze wpisał się Harry Kane. Anglik dostojnie "nawinął" jednego z obrońców zamarkowaniem uderzenia, po czym wykazał się zimną krwią w polu karnym.

W 66. minucie RB Lipsk było stać na honorowego gola. Strzelił go Nusa, jednak dopiero po kilku minutach bramka została anulowana. Dlaczego? Sędzia wcześniej odgwizdał rzut wolny, czego nie zrozumiał Castello Lukeba. Francuski obrońca - jak gdyby nigdy nic - samodzielnie rozpoczął grę, podprowadzając piłkę i wykonując podanie, po którym chwile później padła bramka. Finalnie goście nie zanotowali honorowego trafienia, a monachijczycy trafili na 5:0. Autorem gola był Kane, który cztery minuty później skompletował hat-tricka po rajdzie Min-Jae Kima w kontrataku.

Mistrzowie Niemiec perfekcyjnie przywitali się z nowym sezonem Bundesligi. 6:0 w pierwszej kolejce naprawdę może robić wrażenie. Za to Ole Werner ma się nad czym zastanawiać przed kolejnym spotkaniem. W drugiej kolejce Bayern zagra z Augsburgiem, a RB Lipsk zmierzy się z Heidenheim.

Statystyki meczu Bayern Monachium 6 - 0 RB Lipsk Posiadanie piłki 62% 38% Strzały 17 12 Strzały celne 9 2 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 4 7 Ataki 98 56

