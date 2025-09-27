Szalony mecz w Bundeslidze, padło dziesięć goli. Wszystko na oczach Polaka

Borussia Moenchengladbach zanotowała fatalny start nowego sezonu Bundesligi. Zasłużony niemiecki klub w pierwszej kolejce bezbramkowo zremisował z beniaminkiem Hamburgerem SV, a później przegrał dwa kolejne spotkania, nie strzelając nawet gola. Po kompromitującym 0:4 z Werderem Brema miarka się przebrała i dotychczasowy trener Gerardo Seoane musiał pożegnać się z posadą.

Wybór jego następcy okazał się zaskakujący. Przy okazji tej nominacji wielu polskich kibiców przypomniało sobie o byłym reprezentancie Polski, którego obecność w kadrze Franciszka Smudy budziła ogromne kontrowersje. Zarząd Borussii zdecydował się powierzyć misję uzdrowienia drużyny Eugenowi Polanskiemu, który na ten moment wciąż pełni funkcję tymczasowego trenera.

19-krotny reprezentant Polski dotychczas pracował jedynie z rezerwami Borussii występującymi na czwartym poziomie rozgrywkowym. Dla Polanskiego był to więc debiut w roli pierwszego trenera w pełni seniorskiego zespołu. Pierwsze wyzwanie było bardzo trudne, trzeba było udać się na potyczkę z Bayerem Leverkusen. Niedawny mistrz Niemiec nie okazał się jednak tak straszny, a Borussii udało się strzelić pierwszego gola w tym sezonie i wywalczyć premierowy remis.

Jazda bez trzymanki na Borussia-Park. Zatrzymali się dopiero na dziesiątym golu

Debiut przed własną publicznością przypadł natomiast na potyczkę z Eintrachtem Frankfurt. Sobotni przeciwnik Borussii na inaugurację nowego sezonu Ligi Mistrzów rozgromił aż 5:1 turecki Galatasaray. Przed tygodniem Eintracht natomiast poniósł pierwszą porażkę w tym sezonie, ulegając u siebie 3:4 Unionowi Berlin. Te wyniki jasno wskazywały, że w sobotę kibiców czekały ogromne emocje. Niewielu jednak mogło się spodziewać tego, co wydarzyło się na Borussia-Park.

Do przerwy miejscowi kibice byli w grobowych nastrojach. Trudno inaczej określić to, co wydarzyło się w pierwszych 45 minutach. Eintracht zdziesiątkował ostatnią drużynę w tabeli i do szatni schodził, prowadząc 5:0. Na domiar złego już w 47. minucie szóstego gola dla przyjezdnych strzelił Robin Koch. Nawet najwięksi optymiści nie liczyli w tym spotkaniu na jakąkolwiek zdobycz punktową. W tamtym momencie liczyło się tylko to, by w dalszej części spotkania obronić resztki honoru.

I to się udało. Eintracht mając w garści tak wysokie prowadzenie, pofolgował sobie zbyt mocno. Borussia doszła do głosu i w przeciągu 11 minut strzeliła aż trzy bramki. W jednej z ostatnich akcji meczu gola na 4:6 strzelił jeszcze Grant-Leon Ranos, jednak to zaledwie zmniejszyło rozmiary wstydliwej porażki.

Statystyki meczu Borussia M'gladbach 4 - 6 Eintracht Frankfurt Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 12 21 Strzały celne 9 7 Strzały niecelne 1 6 Strzały zablokowane 2 8 Ataki 56 81

Szalony wynik w meczu niemieckiej Bundesligi Photo by FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Eugen Polanski w reprezentacji Polski debiutował za kadencji Franciszka Smudy MATEUSZ TRZUSKOWSKI/CYFRASPORT Newspix.pl