Szalony mecz w Bundeslidze, padło dziesięć goli. Wszystko na oczach Polaka

Bartłomiej Wrzesiński

Niebywałe emocje w sobotni wieczór przeżywali kibice śledzący rozgrywki niemieckiej Bundesligi. W starciu Borussii Moenchengladbach z Eintrachtem Frankfurt padło aż dziesięć goli, a w pewnym momencie goście prowadzili już 6:0. Wszystko działo się na oczach byłego reprezentanta Polski Eugena Polanskiego, który od niedawna jest tymczasowym trenerem Borussii.

Eugen Polanski, trener Borussii Moenchengladbach
Eugen Polanski, trener Borussii MoenchengladbachPhoto by FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Borussia Moenchengladbach zanotowała fatalny start nowego sezonu Bundesligi. Zasłużony niemiecki klub w pierwszej kolejce bezbramkowo zremisował z beniaminkiem Hamburgerem SV, a później przegrał dwa kolejne spotkania, nie strzelając nawet gola. Po kompromitującym 0:4 z Werderem Brema miarka się przebrała i dotychczasowy trener Gerardo Seoane musiał pożegnać się z posadą.

Wybór jego następcy okazał się zaskakujący. Przy okazji tej nominacji wielu polskich kibiców przypomniało sobie o byłym reprezentancie Polski, którego obecność w kadrze Franciszka Smudy budziła ogromne kontrowersje. Zarząd Borussii zdecydował się powierzyć misję uzdrowienia drużyny Eugenowi Polanskiemu, który na ten moment wciąż pełni funkcję tymczasowego trenera.

19-krotny reprezentant Polski dotychczas pracował jedynie z rezerwami Borussii występującymi na czwartym poziomie rozgrywkowym. Dla Polanskiego był to więc debiut w roli pierwszego trenera w pełni seniorskiego zespołu. Pierwsze wyzwanie było bardzo trudne, trzeba było udać się na potyczkę z Bayerem Leverkusen. Niedawny mistrz Niemiec nie okazał się jednak tak straszny, a Borussii udało się strzelić pierwszego gola w tym sezonie i wywalczyć premierowy remis.

    Jazda bez trzymanki na Borussia-Park. Zatrzymali się dopiero na dziesiątym golu

    Debiut przed własną publicznością przypadł natomiast na potyczkę z Eintrachtem Frankfurt. Sobotni przeciwnik Borussii na inaugurację nowego sezonu Ligi Mistrzów rozgromił aż 5:1 turecki Galatasaray. Przed tygodniem Eintracht natomiast poniósł pierwszą porażkę w tym sezonie, ulegając u siebie 3:4 Unionowi Berlin. Te wyniki jasno wskazywały, że w sobotę kibiców czekały ogromne emocje. Niewielu jednak mogło się spodziewać tego, co wydarzyło się na Borussia-Park.

    Do przerwy miejscowi kibice byli w grobowych nastrojach. Trudno inaczej określić to, co wydarzyło się w pierwszych 45 minutach. Eintracht zdziesiątkował ostatnią drużynę w tabeli i do szatni schodził, prowadząc 5:0. Na domiar złego już w 47. minucie szóstego gola dla przyjezdnych strzelił Robin Koch. Nawet najwięksi optymiści nie liczyli w tym spotkaniu na jakąkolwiek zdobycz punktową. W tamtym momencie liczyło się tylko to, by w dalszej części spotkania obronić resztki honoru.

    I to się udało. Eintracht mając w garści tak wysokie prowadzenie, pofolgował sobie zbyt mocno. Borussia doszła do głosu i w przeciągu 11 minut strzeliła aż trzy bramki. W jednej z ostatnich akcji meczu gola na 4:6 strzelił jeszcze Grant-Leon Ranos, jednak to zaledwie zmniejszyło rozmiary wstydliwej porażki.

    Bundesliga
    5 kolejka
    27.09.2025
    18:30
    Zakończony
    Jens Castrop
    72'
    Haris Tabakovic
    78'
    Yannik Engelhardt
    83'
    Grant-Leon Ranos
    90+-9'
    Robin Koch
    11' , 47'
    Ansgar Knauff
    15'
    Jonathan Burkardt
    35'
    Fares Chaibi
    39'
    Can Yilmaz Uzun
    45+-1'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Borussia M'gladbach
    Eintracht Frankfurt
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Borussia M'gladbach
    4 - 6
    Eintracht Frankfurt
    Posiadanie piłki
    38%
    62%
    Strzały
    12
    21
    Strzały celne
    9
    7
    Strzały niecelne
    1
    6
    Strzały zablokowane
    2
    8
    Ataki
    56
    81
    Tablica wyników z dużym elektronicznym wyświetlaczem pokazuje końcowy rezultat meczu piłkarskiego 4:6 pomiędzy Borussią Mönchengladbach a Eintrachtem Frankfurt, otoczona trybunami i widownią, całość w zielonym oświetleniu stadionu.
    Szalony wynik w meczu niemieckiej BundesligiPhoto by FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Dwóch mężczyzn siedzi przy stole podczas konferencji prasowej, otoczeni mikrofonami, w tle widoczne są liczne logotypy sponsorów oraz organizatorów wydarzenia.
    Eugen Polanski w reprezentacji Polski debiutował za kadencji Franciszka SmudyMATEUSZ TRZUSKOWSKI/CYFRASPORTNewspix.pl

