Kacper Potulski z przytupem wszedł do seniorskiego futbolu, z miejsca robiąc furorę w niemieckiej Bundeslidze. O młodego defensora Mainz bardzo szybko zaczęły pytać znacznie większe i bogatsze kluby.

Według informacji dziennikarza Ekrema Konura pojawiły się już pierwsze oferty za 18-latka. Borussia Dortmund miała zaoferować klubowi z Moguncji 20 milionów euro za transfer Potulskiego. Aktualny pracodawca Polaka natychmiast odrzucił ofertę. Dla zainteresowanych stron jest to jasna wskazówka, że w przypadku zatrudnienia Potulskiego będzie trzeba liczyć się ze znacznie większym wydatkiem.

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Konur opublikował listę klubów, które mają monitorować sytuację Potulskiego. W tym gronie znajdują się kluby Premier League, AC Milan, Inter, a także ligowy rywal Mainz Bayer Leverkusen.

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18-letni Polak zrobił furorę w Bundeslidze. Szybko zadebiutował w kadrze narodowej

Potulski bez cienia wątpliwości był jedną z największych sensacji w polskim futbolu w ostatnim sezonie. Bliżej nieznany w naszym kraju defensor bardzo szybko wskoczył do wyjściowego składu Mainz. Potulski początkowo dostawał swoją szansę w Lidze Konferencji, lecz na swoją szansę w Bundeslidze również nie musiał długo czekać.

Potulski znalazł się na ustach Niemców już przy okazji swojego drugiego występu w Bundeslidze. Młody Polak mecz z Bayernem Monachium rozpoczął od pierwszej minuty, a tuż przed przerwą uderzeniem głową pokonał Manuela Neuera. W dużej mierze dzięki jego trafieniu Mainz sensacyjnie zremisowało 2:2 z Bawarczykami.

Znakomita forma Potulskiego nie mogła umknąć również selekcjonerom reprezentacji Polski. Zawodnik Mainz jeszcze jako 17-latek zadebiutował w młodzieżowej kadrze prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. W czerwcu przyszła pora na debiut w seniorskiej kadrze.

Potulski otrzymał szansę od Jana Urbana przy okazji czerwcowych spotkań towarzyskich. 18-letni stoper otrzymał kwadrans w spotkaniu z Ukrainą. W drugim sparingu z Nigerią grał już od pierwszej minuty, a występ uświetnił debiutanckim golem w narodowych barwach.





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