Światowy gigant złożył ofertę za młodego Polaka. 20 milionów euro odrzucone

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Kacper Potulski z przytupem wszedł do seniorskiego futbolu. Defensor Mainz w przeciągu ostatnich kilku miesięcy zadebiutował w Bundeslidze oraz dostał swoją szansę w reprezentacji Polski. 18-latek już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Borussia Dortmund zaoferowała za Polaka 20 milionów euro. Oferta została jednak natychmiast odrzucona.

Kacper Potulski, Marcel Reguła
Kacper Potulski, Marcel RegułaMICHAL STANCZYK / CYFRASPORT / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Kacper Potulski z przytupem wszedł do seniorskiego futbolu, z miejsca robiąc furorę w niemieckiej Bundeslidze. O młodego defensora Mainz bardzo szybko zaczęły pytać znacznie większe i bogatsze kluby.

Według informacji dziennikarza Ekrema Konura pojawiły się już pierwsze oferty za 18-latka. Borussia Dortmund miała zaoferować klubowi z Moguncji 20 milionów euro za transfer Potulskiego. Aktualny pracodawca Polaka natychmiast odrzucił ofertę. Dla zainteresowanych stron jest to jasna wskazówka, że w przypadku zatrudnienia Potulskiego będzie trzeba liczyć się ze znacznie większym wydatkiem.

Konur opublikował listę klubów, które mają monitorować sytuację Potulskiego. W tym gronie znajdują się kluby Premier League, AC Milan, Inter, a także ligowy rywal Mainz Bayer Leverkusen.

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18-letni Polak zrobił furorę w Bundeslidze. Szybko zadebiutował w kadrze narodowej

Potulski bez cienia wątpliwości był jedną z największych sensacji w polskim futbolu w ostatnim sezonie. Bliżej nieznany w naszym kraju defensor bardzo szybko wskoczył do wyjściowego składu Mainz. Potulski początkowo dostawał swoją szansę w Lidze Konferencji, lecz na swoją szansę w Bundeslidze również nie musiał długo czekać.

Potulski znalazł się na ustach Niemców już przy okazji swojego drugiego występu w Bundeslidze. Młody Polak mecz z Bayernem Monachium rozpoczął od pierwszej minuty, a tuż przed przerwą uderzeniem głową pokonał Manuela Neuera. W dużej mierze dzięki jego trafieniu Mainz sensacyjnie zremisowało 2:2 z Bawarczykami.

Znakomita forma Potulskiego nie mogła umknąć również selekcjonerom reprezentacji Polski. Zawodnik Mainz jeszcze jako 17-latek zadebiutował w młodzieżowej kadrze prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. W czerwcu przyszła pora na debiut w seniorskiej kadrze.

Potulski otrzymał szansę od Jana Urbana przy okazji czerwcowych spotkań towarzyskich. 18-letni stoper otrzymał kwadrans w spotkaniu z Ukrainą. W drugim sparingu z Nigerią grał już od pierwszej minuty, a występ uświetnił debiutanckim golem w narodowych barwach.

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