Stanowcza decyzja prosto z Monachium. Lewandowski już to przeżywał

Letnie okienko zaczęło się dla Bayernu Monachium fatalnie, bo 20 czerwca Liverpool ogłosił zakontraktowanie Floriana Wirtza, a Bawarczycy polowali na tego piłkarza tak intensywnie, że przygotowali 150 milionów euro, będąc gotowymi do pobicia rekordu Bundesligi. Musieli jednak obejść się smakiem i ewentualnie wydać te pieniądze na kogoś innego.

70 mln zapłacili za skrzydłowego "The Reds" Luisa Diaza. Przypomnijmy, że w maju zapewnili sobie przejęcie Jonatana Taha, któremu 30 czerwca wygasł kontrakt z Bayeru Leverkusen. Teraz szefowie klubu postanowili znowu sięgnąć do kieszeni. Zapłacą 15 milionów euro za roczne wypożyczenie Nicolasa Jacksona, środkowego napastnika Chelsea. Mają opcję, by wykupić go po zakończeniu kampanii, ale oznaczałoby to 80-milionowy wydatek.

Forma Senegalczyka w ostatnich miesiącach nie sugeruje, by miał wygryźć ze składu Harry'ego Kane'a. Przyjdzie z jasnym statusem zmiennika angielskiego gwiazdora. Trudno spodziewać się, by zazwyczaj oszczędny zarząd Bayernu wydał niemal dziewięciocyfrową kwotę na drugiego w hierarchii snajpera, ale być może 24-latka czeka wybuch formy.

Nicolas Jackson z Chelsea do Bayernu Monachium. Roczne wypożyczenie

O pomyślnym zakończeniu rozmów między klubami poinformował ekskluzywnie Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz zazwyczaj kolportuje wieści, które pochodzą od żurnalistów z danego kraju, ale w ostatnim czasie miewa także coraz więcej własnych informacji.

Jackson jest gotowy, by polecieć do Bawarii ze swoim agentem Alim Baratem z Epic Sports

O negocjacjach na linii Londyn - Monachium informował już w piątek dobrze znany Florian Plettenberg ze Sky Germany. Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie ze strony klubów.

Bayern Monachium nie zawsze decyduje się na posiadanie w kadrze dwóch nominalnych napastników. Dobrze wie o tym Robert Lewandowski. W sezonie 2014/15 jego zmiennikiem był Claudio Pizarro (ale dostał tylko 316 minut w Bundeslidze, nie trafił do siatki), w kampaniach 2017/18 i 2018/19 "dwójką" był Sandro Wagner (odpowiednio 8 i 0 bramek w lidze), w sezonie 2019/20 taką rolę pełnił Joshua Zirkzee (niespełna 300 minut i 4 gole), a w latach 2020-22 Polak "walczył" z Erikiem Maximem Choupo-Motingiem (3 i 4 trafienia w BL). Kameruńczyk został w Monachium do 2024 r., więc w teorii jego oddech na plecach przez rok mógł czuć też Kane.

Wynika jednak z tego wszystkiego, że w kampaniach 2015/16, 2016/17 i tej minionej 2024/25 "dziewiątka" w kadrze była jedna. Co ciekawe, awaryjnie na pozycję "Lewego" i Kane'a wchodził przez te lata ten sam zawodnik - Thomas Mueller. Niemiec tego lata po 16 sezonach opuścił klub. Planem "B" na środek ataku będzie więc teraz Jackson.

