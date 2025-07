Rywale ruszyli szturmem na szatnię PSG. Koszmarny uraz. Są pierwsze słowa ofiary

Na murawie natychmiast pojawiły się służby medyczne. Zawodnikowi udzielono pierwszej pomocy na murawie, następnie przetransportowano go do szpitala. Tam zdiagnozowano złamanie kości strzałkowej i uszkodzenie więzadeł w obrębie stawu skokowego .

Musiala jest już po zabiegu chirurgicznym. Teraz czeka go żmudna rehabilitacja. Wedle wstępnych prognoz rozbrat z futbolem wyniesie 4-5 miesięcy . To oznacza, że reprezentanta Niemiec w tym roku w grze możemy już nie zobaczyć.

- Dziękuję wszystkim za okazane wsparcie. To miłe, że tak wiele osób życzyło mi szybkiego powrotu do zdrowia i na boisko. Naprawdę to doceniam. Chcę jednak powiedzieć, że nikt nie jest winny tej kontuzji. To był wypadek. Takie rzeczy zdarzają się w sporcie - powiedział Musiala w klipie wideo zamieszczonym na platformie X.