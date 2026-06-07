Reprezentant Polski ofiarą kłamstwa, burza w Niemczech. Prawda wyszła na jaw

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Kamil Grabara po zakończeniu sezonu znalazł się w Niemczech w centrum zainteresowania mediów. Wszystko przez niemal pewne rozstanie z VFL Wolfsburg, który spadł z Bundesligi. Jakby tego było mało, reprezentant Polski padł ofiarą oskarżeń jednego z tamtejszych dziennikarzy, na co błyskawicznie zareagował Mateusz Borek. Ujawnił on, jak było naprawdę. Z jego relacji wynika, że doniesienia są kłamliwe.

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W Niemczech głośno o reprezentancie PolskiPhoto by PIOTR MATUSEWICZ / PIOTR MATUSEWICZ / DPPI VIA AFPAFP

Wyjątkowo przykry sezon ligowy ma za sobą Kamil Grabara. Reprezentant Polski dwoił się i troił w bramce VFL Wolfsburg, ale i tak nie zdołał uchronić swojej drużyny przed spadkiem z Bundesligi. "Wilki" ostatnią szansę na utrzymanie miały w barażach. Zmarnowały ją, przegrywając w dwumeczu z Paderborn.

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Chociaż Polak był jednym z najlepiej ocenianych zawodników Wolfsburga, jego również spotkała krytyka. Szybko pojawiły się także plotki, iż w związku ze spadkiem 27-latek nie zostanie w drużynie i poszuka nowego pracodawcy. 

Na brak zainteresowania Grabara narzekać nie może. W ostatnim czasie spotkała go jednak przykra sytuacja związana z oskarżeniami, jakie pod jego adresem wytoczył jeden z niemieckich dziennikarzy.

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Niemcy skłamali ws. Grabary? Mateusz Borek ujawnił prawdę

"BILD" opublikował artykuł, z którego wynikało, że pomiędzy spotkaniami z Paderborn, które przesądziły o spadku Wolfsburga, reprezentant Polski skupiał się na przeprowadzce, by szybko pożegnać się z "Wilkami". Podważono tym samym jego zaangażowanie. Po publikacji Grabara podpadł fanom, którzy częściowo się od niego odwrócili.

Do publikacji "BILD-a" odnieść postanowił się Mateusz Borek. Wytknął autorowi publikacji - Kevinowi Schwankowi kłamstwo. 

Małe śledztwo, a raczej dojście do prawdy. Dziennikarz Kevin Schwank z Bilda napisał, że Kamil Grabara zdał dom w Wolfsburgu pomiędzy meczami barażowymi z Paderbornem, sugerując, że jest mu obojętnie czy Wolfsburg spadnie, czy się utrzyma. Schwank dodał, że Grabara osobiście nosił pudełka. To kompletna bzdura, stawiająca w złym świetle naszego bramkarza
zaczął Borek.

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"Można Kamila lubić, można nie lubić. Można go cenić, albo uważać, że nie jest to kandydat na jedynkę kadry. Można lubić jego dystans i poczucie humoru, albo kompletnie tego nie czuć. Ale nie wolno nikogo deprecjonować w ten sposób" - dodał w dalszej części wpisu dziennikarz.

Borek podkreślił, że bramkarz Biało-Czerwonych nie nosił osobiście żadnych pudeł. Miał też dużo wcześniej poinformować właściciela o zdaniu domu.

"Po pierwsze, Grabara poinformował właściciela o zdaniu domu oficjalnym pismem dwa dni po spadku i meczu rewanżowym. Po drugie, Grabara nie nosił osobiście żadnych pudełek" - zakończył Borek.

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