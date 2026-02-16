W spotkaniu 22. kolejki Bundesligi Wolfsburg zKamilem Grabarą w składzie udał się na wyjazd do Lipska. Po bezbramkowej pierwszej połowie w 52. minucie goście wyszli na prowadzenie po golu Mohameda Amoury. Nieco ponad kwadrans później stracili je przez błąd polskiego bramkarza.

Nasz rodak chciał uruchomić jednego z kolegów, posyłając długie podanie z własnego pola karnego. Chciał, ponieważ niestety przy wybiciu piłki niefortunnie trafił w ustawionego kilka metrów obok zawodnika rywali. Efekt był taki, że piłkarze RB Lipsk od razu przejęli futbolówkę i doprowadzili do wyrównania po trafieniu Yana Diomande.

Grabara doskonale zdawał sobie sprawę, że tym razem to on zawiódł. Tuż po całym incydencie aż złapał się za głowę, zaczął przepraszać pozostałych członków zespołu. Ostatecznie Wolfsburg zremisował z Lipskiem 2:2. Na przestrzeni całego spotkania polski golkiper spisywał się naprawdę dobrze, tak jak w całym dotychczasowym sezonie. Gdyby wyciąć opisywany błąd, zanotowałby kolejny solidny występ.

Doskonale wiedzą o tym sami zawodnicy "Wilków". 27-latek niejednokrotnie ratował ich w innych meczach. Dlatego po jego niedzielnej wpadce wykazali się wyrozumiałością i wsparciem. - Kamil był wybitny przez cały sezon. O jednym błędzie - z mojego punktu widzenia - nie warto nawet wspominać - powiedział Maximilian Arnold, kapitan niemieckiego klubu.

Swoją opinią podzielił się również jeden ekspertów "Kickera". "Pomimo niepewnej pozycji w tabeli, VfL Wolfsburg wydaje się być spójnym zespołem. Nawet po remisie z RB Lipsk zawodnicy demonstracyjnie bronili bramkarza Kamila Grabary, który poza błędem tym zaprezentował się znakomicie (...) Reakcja kolegów z drużyny, którzy natychmiast po jego błędzie pomogli mu się podnieść, świadczyła zatem o dobrze funkcjonującej strukturze zespołu" - czytamy na łamach niemieckiego dziennika.

"Kamil Grabara bronił dziś w Lipsku bardzo dobrze, ale popełnił błąd, który skutkował straconym golem. Kibice Wolfsburga świetnie się zachowali, skandując po meczu jego imię i nazwisko, a kapitan Maxi Arnold dorzucił, że Kamil przez cały sezon broni tak świetnie, że nawet nie warto o tym błędzie wspominać" - dodał w mediach społecznościowych Tomasz Urban, polski znawca Bundesligi.

Do tej pory Grabara rozegrał w tym sezonie łącznie 23 spotkania, wpuścił w nich 46 goli, zanotował dwa czyste konta. Wielu kibiców i futbolowych znawców upatruje w nim przyszłą "jedynkę" między słupkami na nadchodzące baraże o mundial, zwłaszcza w kontekście słabszej formy Łukasza Skorupskiego.

