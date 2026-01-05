Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski na ustach Niemców, w Bayernie poruszenie. Wyróżnienie potwierdzone

Jakub Rzeźnicki

W wielu spotkaniach bieżącego sezonu to Kamil Grabara był ratownikiem Wolfsburga, który na ten moment skazany jest na walkę o utrzymanie w Bundeslidze. Kapitalne występy Polaka nie uszły uwadze Niemców. 26-latek został wyróżniony w wyjątkowy sposób, co doprowadziło do poruszenia w szeregach Bayernu Monachium. Potwierdzenie nadeszło w nieoczekiwanym momencie.

Bramkarz drużyny piłkarskiej w sportowym stroju z logo klubu, z rękawicami na dłoniach, stoi na stadionie. W tle rozmyci członkowie zespołu i puste trybuny.
Kamil GrabaraIMAGO/kolbert-press/Martin AgüeraNewspix.pl

Na trzech występach na ten moment zatrzymał się licznik reprezentacyjny Kamila Grabary. Wielu ekspertów wieszczy jednak, że w przyszłości to właśnie zawodnik Wolfsburga będzie jedynką w bramce Biało-Czerwonych. Na razie pozostaje niekwestionowanym numerem jeden między słupkami "Wilków".

Kamil Grabara "ratownikiem" Wolfsburga. "Wilki" rozczarowują w Bundeslidze

Wolfsburg po 15 spotkaniach zajmuje co prawda odległe 14. miejsce i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową, ale sytuacja mogłaby być jeszcze trudniejsza, gdyby nie parady Grabary.

Polak w wielu spotkaniach ratował kolegów z drużyny, a formacja defensywna niestety często nie była dla niego odpowiednim wsparciem. Mimo to postawa 26-latka została przez Niemców doceniona.

Bundesliga. Wielkie wyróżnienie dla Grabary. Polak przed Neuerem

Magazyn "Kicker" umieścił Grabarę wysoko na liście najlepszych bramkarzy rundy jesiennej w Bundeslidze. Zajął on 4. miejsce - przed nim znaleźli się tylko Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Peter Gulacsi z RB Lipsk oraz Oliver Baumann z TSG Hoffenheim.

Co ciekawe, dopiero na 8. miejsce sklasyfikowany został Manuel Neuer, co wywołać mogło poruszenie w szeregach Bayernu Monachium. W końcu "Bawarczycy" liczą, że to właśnie ich golkiper będzie podstawowym w reprezentacji Niemiec na zbliżającym się mundialu.

    Uwagę trzeba zwrócić też na fakt, że umieszczeni nad Grabarą bramkarze grają w zespołach walczących o europejskie puchary. Potęguje to wymiar wyróżnienia dla Polaka. Podsyca także plotki na temat jego przyszłości.

    Nie jest tajemnicą, że reprezentant Polski już jakiś czas temu trafił na radary europejskich gigantów, a transfer z Wolfsburga pozostaje jedynie kwestią czasu. Wyróżnienie ze strony dziennikarzy magazynu "Kicker" umacnia tylko pozycję Grabary na rynku transferowym.

    Piłkarz w niebieskim stroju bramkarskim i czarnej masce na twarzy stoi na boisku, trzyma dłonie rozłożone, w tle rozmyci kibice.
    Kamil GrabaraIMAGO/Florian UlrichNewspix.pl
    Dwóch piłkarzy polskiej reprezentacji ubranych w czerwone dresy z herbem Polski oraz znakiem sponsora, obok nich dzieci ubrane w żółte koszulki. W tle tłum kibiców na stadionie.
    Kamil Grabara i Robert LewandowskiMichal Dubiel/REPORTEREast News
    Kamil Grabara
    Kamil GrabaraAFP

