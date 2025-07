Potwierdziły się doniesienia, Niemcy nie chcą już Polaka. Będzie głośny powrót?

Sezon 2024/25 naznaczony był dla Roberta Gumnego wieloma problemami, a w szczególności zdrowotnymi. 6-krotny reprezentant Polski zmagał się z wieloma urazami, przez które stracił przynajmniej 12 spotkań. A kiedy był już w pełni zdrowy, niełatwo było mu wygrać rywalizację o miejsce w składzie.

W całej kampanii defensor rozegrał zaledwie 11 meczów, co nie przełożyło się łącznie nawet na 500 minut spędzonych na murawie. Od tygodni spekulowano, że mogą być to ostatnie miesiące 27-latka w Augsburgu. Wraz z końcem czerwca wygasał jego kontrakt i nic nie wskazywało na to, żeby Niemcy mieli zaproponować mu jego przedłużenie.

Robert Gumny odszedł z Augsburga. Możliwy wielki powrót do Lecha

Wraz z 1 lipca potwierdziły się doniesienia o sytuacji Gumnego. Niemcy nie chcieli go już dłużej w Augsburgu i oficjalnie pozostał on bez kontraktu. Tym samym po pięciu latach zmieni barwy klubowe. Jego przyszłość może się jednak już wkrótce rozstrzygnąć.

Florian Plettenberg poinformował, że zgodnie z jego wiedzą bardzo prawdopodobny jest głośny powrót Gumnego do Ekstraklasy, a dokładniej do Lecha Poznań, skąd trafił do Augsburga.

Associated Press © 2025 Associated Press

Negocjacje miały trwać już od dłuższego czasu, a według cenionego w branży dziennikarza, ogłoszenie przenosin do Poznania pozostaje już tylko kwestią czasu. Miałby on zająć miejsce Rasmusa Carstensena, który po rundzie wiosennej wraca do macierzystego FC Koln.

Robert Gumny Sebastian Widmann Getty Images

Robert Gumny w reprezentacji Polski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP