Ponad 30-letni rekord pobity. Lewandowski nie dał rady, angielska gwiazda na ratunek

Bayern Monachium zdominował rozgrywki Bundesligi. W latach 2013-2023 Bawarczycy nieprzerwanie sięgali po tytuł mistrza Niemiec. W 2024 roku nastąpiła zmiana, ze względu na fenomenalny sezon Bayeru Leverkusen, który zakończył kampanię 2023/2024 bez ani jednej porażki. Za to Bayern Monachium skończył wówczas na trzecim miejscu, ustępując dodatkowo Stuttgartowi. Jednak w poprzednim sezonie podopieczni Vincenta Kompany'ego wrócili na tron.

Mocny początek sezony Bayernu Monachium. Harry Kane dystansuje rywali

Bayern Monachium wygrał wszystkie osiem dotychczasowych meczów aktualnego sezonu Bundesligi. Do rezultatu wykręconego przez Bawarczyków istotnie przyczynił się Harry Kane, który strzelił już 12 bramek. Bezapelacyjnie prowadzi w klasyfikacji strzelców, mając dwukrotną przewagę nad drugim Jonathanem Burkardtem z Eintrachtu Frankfurt.

Bayern wygrał również dotychczasowe trzy mecze w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Tam królem strzelców także jest Anglik, ex aequo z Kylianem Mbappe. Obaj napastnicy mają na koncie po pięć trafień.

W sumie Bayern Monachium nie zaznał smaku porażki ani remisu od... lipcowej porażki z PSG. W związku z tym, Bawarczycy wykręcili rekordowy wynik z sezonu 1992/1993.

To nowy rekord wszechczasów w TOP 5 ligach Europy. Bayern pobił ponad 30-letni wynik

Bayern Monachium w tym sezonie nie przegrał ani nawet nie zremisował spotkania. W sumie zwycięska passa niemieckiej ekipy trwa już 14 meczów. Tym samym Bayern to zespół, który zanotował największą liczbę wygranych meczów z rzędu w historii TOP 5 lig Europy, licząc od początku sezonu.

Bawarczycy pobili niemalże 33 letni wynik, który należał do AC Milanu. W sezonie 1992/1993 "Rossoneri", w składzie z m.in. Franco Baresim, Ruudem Gullitem czy Marco Van Bastenem, zaliczyli 13 kolejnych zwycięstw od początku sezonu.

Wcześniej, z Robertem Lewandowskim w składzie Bayern nie był w stanie tego dokonać. Teraz, na początku trzeciego sezonu Harry'ego Kane'a w klubie ta sztuka się udała. Bawarczycy jednak nie zamierzają się zatrzymywać, a już dziś mecz z Bayerem Leverkusen. Początek o 18:30.

