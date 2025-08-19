Polski gigant związał się z Bayernem Monachium. "Stać nas na to"

Założycielem firmy "Drutex" jest Leszek Gierszewski, jej siedziba znajduje się w Bytowie. Przedsiębiorstwo to zatrudnia około 4 tys. osób. To europejski gigant w branży stolarki otworowej, zajmującej się produkcją i dostawą okien, drzwi, rolet, systemów tarasowych, bram garażowych itd.

Już w przeszłości "Drutex" wszedł do świata piłki nożnej. Firma Gierszewskiego nawiązywała współpracę z klubami, takimi jak chociażby Inter Mediolan, Juventus, AS Roma, Cagliari czy Palermo. Ponadto jej logo widnieje podczas spotkań reprezentacji Polski oraz konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Wielka współpraca polskiej firmy. Bayern Monachium przekazuje

Teraz polska firma zrobiła kolejny krok w piłkarskim świecie. We wtorek 19 sierpnia ogłoszono, że "Drutex" został sponsorem Bayernu Monachium. "Drutex jest jedną z wiodących w Europie firm w swojej branży - tak jak FC Bayern w sporcie. Ponad 40-letnia historia firmy to synonim stabilności i wysokiej jakości, a jednocześnie ciągłej innowacyjności. Cieszymy się, że możemy powitać Drutex w naszej rodzinie partnerów" - przekazał w Michael Diederich, wiceprezes mistrzów Niemiec.

"Partnerstwo z aktualnym i wielokrotnym mistrzem Niemiec oraz drużyną regularnie występującą w Lidze Mistrzów i święcącą tam triumfy jest dla nas naturalnym wyborem. Chcemy i możemy wspólnie z Bayernem Monachium kontynuować międzynarodową ekspansję i umacniać swoją pozycję na rynku globalnym" - uzupełnił Leszek Gierszewski w oficjalnym komunikacie.

Jak czytamy na stronie Bayernu, logo firmy będzie widoczne na bandach reklamowych umieszczonych na płycie boiska oraz na tablicy sędziowskiej. Oprócz tego "Drutex" będzie pojawiał się w mediach społecznościowych klubu.

We wtorek na łamach "Forbesa" założyciel firmy nieco szerzej opowiedział o głośnej współpracy z monachijskim klubem, nawiązując m.in. do aspektów finansowych. - To dużo więcej niż w przypadku Interu Mediolan. I kosztowało dużo drożej, ale o pieniądzach - jak wiadomo - lepiej głośno nie mówić, zwłaszcza gdy obowiązują odpowiednie klauzule poufności. To bardzo poważne kwoty, za które można z powodzeniem kupić sobie miejsce w polskiej Ekstraklasie, stając się właścicielem któregoś z klubów (...) Stać nas na to - słyszymy.

Umowa pomiędzy Bayernem a "Drutexem" ma obowiązywać przez co najmniej trzy lata.

