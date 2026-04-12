W niedzielne popołudnie na niemieckich boiskach doszło do starcia pomiędzy SC Paderborn, a FC Magdeburg. Obie drużyny znajdują się na dwóch różnych biegunach. Gospodarze walczą o awans do Bundesligi, a goście są zagrożeni spadkiem.

Świetnie w barwach drużyny z Magdeburga spisuje się Mateusz Żukowski, który jest zawodnikiem tego klubu od września 2025 roku. Polak w 37. minucie wpisał się na listę strzelców. Jeden z obrońców gospodarzy zagrał piłkę wprost pod nogi Polaka, a ten bez zawahania oddał precyzyjny strzał i pokonał bramkarza. Było to trafienie na 2:2.

Zobacz również: Maciej Brzeziński

Polak zachwyca w 2. Bundeslidze. Piękne sceny po golu

Dla Żukowskiego była to szesnasta bramka w tegorocznym sezonie 2. Bundesligi. Tym samym jest on liderem klasyfikacji strzelców.

24-latek chwilę po golu padł na kolana i uniósł ręce do góry. Był to hołd dla zmarłego w piątek Jacka Magiery. Żukowski grał pod skrzydłami szkoleniowca w Śląsku Wrocław.

Żukowski przy golu na 1:1 zanotował asystę. Polak zaliczył ostatnie podanie przy trafieniu Lubambo Musondy.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4:3, a bohaterem został Filip Bilbija, który w pierwszej połowie strzelił hat tricka.

Po 29. kolejkach 2. Bundesligi klub Żukowskiego plasuje się na 15. miejscu w tabeli. Jest to ostatnia bezpieczna pozycja. Tyle samo "oczek" ma 16. Eintracht Brunszwik i 17. Greauther Furth.

Mateusz Żukowski z kolejnym golem w 2. Bundeslidze Swen Pförtner DPA

Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport