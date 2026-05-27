Przez lata niemiecka Bundesliga była popularnym kierunkiem wśród polskich piłkarzy. Wcześniej dla wielu jawiła się jako wrota do "lepszego świata". Dzisiaj popularność niemieckiego kierunku wśród Polaków jest spora, lecz już nie tak duża jak na początku tego wieku.

Polacy w Bundeslidze w tym sezonie przeżywali wzloty i upadki. W znakomity sposób w Kolonii odbudował się Jakub Kamiński. Znakomite recenzje już na starcie seniorskiej kariery zbiera Kacper Potulski. 18-letni obrońca Mainz we wtorek otrzymał premierowe powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski.

Na drugim biegunie znajdują się ci, którzy w minionej kampanii pożegnali się z najwyższą klasą rozgrywkową. 17. lokatę oznaczającą bezpośrednią relegację z Bundesligi zajęło St. Pauli, barwy którego reprezentowali Adam Dźwigała oraz Arkadiusz Pyrka. Niedługo później do tego grona dołączył Wolfsburg Kamila Grabary, który przegrał w barażach o utrzymanie z Paderborn.

W trakcie sezonu nieoczekiwanie szansę angażu w Bundeslidze otrzymał Eugen Polanski. Były reprezentant Polski objął Borussię Moenchengladbach we wrześniu, przejmując wówczas schedę po zwolnionym Gerardo Seoane. 39-letni wówczas szkoleniowiec pierwotnie był tymczasowym trenerem ściągnietym z czwartoligowych rezerw. W listopadzie władze klubu zdecydowały o dłużej współpracy, dając Polanskiemu szansę pracy z drużyną jako pełnoprawny pierwszy szkoleniowiec.

Polak przejął drużynę znajdującą się w sporym dołku formy. Z czasem sytuacja zaczynała się polepszać, jednak stało się jasne, że w tym sezonie Borussia prędzej będzie walczyć o utrzymanie niż o grę w europejskich pucharach. Finalnie misja ta zakończyła się sukcesem - Borussia zakończyła sezon na 12. miejscu z dziewięciopunktową przewagą nad miejscem barażowym.

Podczas środowej konferencji prasowej władze klubu potwierdziły dalszą współpracę z Polanskim. Były reprezentant Polski otrzymał duży kredyt zaufania od pracodawcy. W pochlebny sposób o 40-latku wypowiadał się dyrektor sportowy klubu Rouven Schroeder.

- Wspólnie podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu pracy z Eugenem na stanowisku trenera. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że zmiany personalne są konieczne - zarówno w kadrze zawodniczej, jak i w sztabie szkoleniowym. Rozpoczęliśmy ten proces od pierwszych transferów. Nie będzie kontynuacji status quo - musimy stawić czoła wyzwaniom - ogłosił Schroeder.

