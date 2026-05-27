Polak uratował niemiecki klub i tak mu się odpłacili. Ogłosili to publicznie

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W trakcie sezonu Eugen Polanski został wypuszczony na głęboką wodę. Były reprezentant Polski objął pogrążoną w kryzysie Borussię Moenchengladbach. Jego drużyna finalnie zdołała utrzymać się na poziomie Bundesligi. Władze klubu w środę poinformowały o dalszej przyszłości Polanskiego. Polak w nadchodzącym sezonie wciąż będzie trenerem "Źrebaków".

Eugen Polanski w kurtce Puma z herbem Borussii Moenchengladbach na stadionie, widok z przodu.
Eugen PolanskiPhoto by HARRY LANGER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Przez lata niemiecka Bundesliga była popularnym kierunkiem wśród polskich piłkarzy. Wcześniej dla wielu jawiła się jako wrota do "lepszego świata". Dzisiaj popularność niemieckiego kierunku wśród Polaków jest spora, lecz już nie tak duża jak na początku tego wieku.

Polacy w Bundeslidze w tym sezonie przeżywali wzloty i upadki. W znakomity sposób w Kolonii odbudował się Jakub Kamiński. Znakomite recenzje już na starcie seniorskiej kariery zbiera Kacper Potulski. 18-letni obrońca Mainz we wtorek otrzymał premierowe powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski.

Na drugim biegunie znajdują się ci, którzy w minionej kampanii pożegnali się z najwyższą klasą rozgrywkową. 17. lokatę oznaczającą bezpośrednią relegację z Bundesligi zajęło St. Pauli, barwy którego reprezentowali Adam Dźwigała oraz Arkadiusz Pyrka. Niedługo później do tego grona dołączył Wolfsburg Kamila Grabary, który przegrał w barażach o utrzymanie z Paderborn.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Następca Lewandowskiego wybrany. Barcelona złożyła ofertę. 80 milionów euro na stole

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Niemcy zdecydowali ws. Eugena Polanskiego. Przed Polakiem kolejne wyzwanie

W trakcie sezonu nieoczekiwanie szansę angażu w Bundeslidze otrzymał Eugen Polanski. Były reprezentant Polski objął Borussię Moenchengladbach we wrześniu, przejmując wówczas schedę po zwolnionym Gerardo Seoane. 39-letni wówczas szkoleniowiec pierwotnie był tymczasowym trenerem ściągnietym z czwartoligowych rezerw. W listopadzie władze klubu zdecydowały o dłużej współpracy, dając Polanskiemu szansę pracy z drużyną jako pełnoprawny pierwszy szkoleniowiec.

Polak przejął drużynę znajdującą się w sporym dołku formy. Z czasem sytuacja zaczynała się polepszać, jednak stało się jasne, że w tym sezonie Borussia prędzej będzie walczyć o utrzymanie niż o grę w europejskich pucharach. Finalnie misja ta zakończyła się sukcesem - Borussia zakończyła sezon na 12. miejscu z dziewięciopunktową przewagą nad miejscem barażowym.

Podczas środowej konferencji prasowej władze klubu potwierdziły dalszą współpracę z Polanskim. Były reprezentant Polski otrzymał duży kredyt zaufania od pracodawcy. W pochlebny sposób o 40-latku wypowiadał się dyrektor sportowy klubu Rouven Schroeder.

- Wspólnie podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu pracy z Eugenem na stanowisku trenera. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że zmiany personalne są konieczne - zarówno w kadrze zawodniczej, jak i w sztabie szkoleniowym. Rozpoczęliśmy ten proces od pierwszych transferów. Nie będzie kontynuacji status quo - musimy stawić czoła wyzwaniom - ogłosił Schroeder.

Zobacz również:

Finał Ligi Konferencji został przerwany na kilka minut
Liga Konferencji

Przerwano finał Ligi Konferencji. Niepokojące obrazki na trybunach

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Mężczyzna w czarnej czapce i ciemnych ubraniach stoi na zielonej murawie stadionu, w tle widać rozświetlone trybuny pełne kibiców, flagi i dym, panuje intensywna atmosfera wydarzenia sportowego.
Eugen PolanskiDavid Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Mężczyzna z długimi blond włosami w czarnym t-shircie stoi na murawie boiska, w tle kilku piłkarzy w białych koszulkach z widocznymi numerami i nazwiskami, atmosfera sportowego wydarzenia.
Eugen Polanski, trener Borussii MoenchengladbachPhoto by FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Mężczyzna w sportowym ubraniu i czapce z daszkiem stoi z założonymi rękami przy linii bocznej boiska piłkarskiego, w tle widoczni siedzący członkowie sztabu trenerskiego oraz elementy stadionu.
Eugen PolanskiMalte Ossowski/SVEN SIMON AFP


Ten piłkarz zasłużył na powołanie do kadry? "Złapałby Pana Boga za nogi"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja