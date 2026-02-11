Niespodziewanie Kacper Potulski stał się największym objawieniem trwającego sezonu 2025/26. Wychowanek Lechii Gdańsk, który później zdecydował się na przeprowadzkę do akademii Legii Warszawa, z wielkim hukiem wszedł do seniorskiego futbolu. 18-letni defensor nie dokonał tego w naszym kraju, a w niemieckiej Moguncji, do której trafił ponad dwa lata temu.

Pierwsze półtora roku Potulski spędził w drużynie juniorów. Na wiosnę ubiegłego roku przeniósł się już na stałe do czwartoligowych rezerw. Dalej wszystko potoczyło się błyskawicznie, bowiem już latem Polak przygotowywał się do sezonu z pierwszą drużyną FSV Mainz. Nie były to jednak "gościnne występy", jak w przypadku wielu polskich talentów, lecz pełnoprawny awans do pierwszej drużyny.

Potulski początkowo grał tylko w rozgrywkach Ligi Konferencji, gdzie zazwyczaj zbierał bardzo dobre recenzje. Wkrótce później przyszła również pora na debiut w Bundeslidze. Najbardziej wyjątkowy moment w swojej karierze Potulski przeżył w starciu z Bayernem Monachium. Polak w starciu z niemieckim gigantem strzelił swojego premierowego gola w Bundeslidze, pokonując strzałem głową Manuela Neuera.

Polak robi furorę w Bundeslidze. O 18-letniego Potulskiego pytają wielkie kluby

Świetne początki w seniorskim futbolu zwrócił uwagę Jerzego Brzęczka. Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski dał mu zadebiutować w eliminacyjnym spotkaniu z Macedonią Północną. 18-latek później był powoływany jeszcze na kolejne zgrupowania, lecz kolejnych szans póki co jeszcze nie doczekał.

Potulski w Niemczech zbiera dobre recenzje, ale to nie wszystko. Postawą 18-letniego Polaka zaczynają interesować się również uznane europejskie marki. Szerzej na ten temat wypowiedział się na portalu "X" Florian Plettenberg.

Dziennikarz znany ze "Sky Sports" przedstawił listę drużyn, które obserwują poczynania Potulskiego. Wśród nich znajdują się takie firmy jak Inter, AC Milan czy Chelsea (w tym kontekście pada opcja wypożyczenia do Strasbourga). Grono drużyn zainteresowanych 18-latkiem uzupełniają włoskie Como oraz angielskie Brighton & Hove oraz Brentford.

Kontrakt Kacpra Potulskiego z FSV Mainz jest ważny do końca czerwca 2028 roku. 18-latek w tym sezonie zanotował już siedem występów na boiskach Bundesligi. Następną okazją do występu będzie wyjazdowa potyczka z Borussią Dortmund. Drużyna Polaka walczy o utrzymanie - w tym momencie zajmuje 14. miejsce z niewielką przewagą nad strefą spadkową.

