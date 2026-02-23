Polak na ustach Niemców. Tak radzi sobie w Bundeslidze. Co za słowa

Wszystko wskazuje na to, że niebawem reprezentacja Polski będzie miała wiele radości z Kacpra Potulskiego. Trzy lata temu wychowanek Legii wraz z rodziną zdecydował, że najrozsądniejszym krokiem w karierze będzie transfer z Warszawy do FSV Mainz 05.

Najpierw młody środkowy obrońca występował z zespołach U-17 i U-19. Od zeszłego roku jest już zawodnikiem seniorów. W tym sezonie ma już na koncie aż dziewięć meczów rozegranych na poziomie Bundesligi. Ostatni z nich zanotował w piątek 20 lutego. Na własnym stadionie Mainz zmierzyło się z Hamburgerem SV w 23. kolejce.

Potulski rozegrał pełne 90 minut. To już drugi mecz z rzędu, w którym pojawił się na murawie od pierwszego gwizdka. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, nasz rodak zaliczył kolejny solidny występ.

Na tyle solidny, że po zakończeniu meczu pochwał nie szczędził mu sam trener Urs Fischer. 60-latek przejął ekipę Mainz na początku grudnia zeszłego roku. Celem nadrzędnym jest przede wszystkim utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Doświadczony szkoleniowiec nie ukrywał, że Polak zrobił na nim wielkie wrażenie. - Chłopak ma 18 lat, dołącza do drużyny i gra jak 35-letni weteran (...) Naprawdę muszę powiedzieć: podoba mi się ten chłopak - powiedział Fischer, cytowany przez portal ligainsider.de.

13 lutego Mainz poległo na wyjeździe zBorussią Dortmund aż 4:0. W tym starciu Kacper Potulski zagrał 64 minuty. Nie był to jego najlepszy występ, popełnił kilka błędów. - Musi się z nich uczyć; to się zdarza każdemu młodemu zawodnikowi" - tłumaczył trener przedstawiciela Bundesligi.

W tym sezonie 18-latka widzieliśmy już także w meczach Ligi Konferencji, zebrał ich dokładnie pięć. Potulskiego śmiało można porównać m.in. z Janem Ziółkowskim, który walczy o swoje w AS Romie.

Na ten moment FSV Mainz 05 zajmuje 13. miejsce w tabeli z 22 punktami na koncie. W sobotę zespół wychowanka Legii zmierzy się na wyjeździe z Bayerem Leverkusen.

