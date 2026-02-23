Polak na ustach Niemców. Tak radzi sobie w Bundeslidze. Co za słowa
W 2023 roku Kacper Potulski i jego otoczenie zdecydowało, że młody defensor przeniesie się do FSV Mainz 05. Najpierw Polak przebijał się przez drużyny młodzieżowe. Teraz jest pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu, który od grudnia trenuje Urs Fischer. Doświadczony szkoleniowiec jest pełen podziwu 18-latka. Ostatnio pochwalił go po jednym z meczów Bundesligi.
Wszystko wskazuje na to, że niebawem reprezentacja Polski będzie miała wiele radości z Kacpra Potulskiego. Trzy lata temu wychowanek Legii wraz z rodziną zdecydował, że najrozsądniejszym krokiem w karierze będzie transfer z Warszawy do FSV Mainz 05.
Najpierw młody środkowy obrońca występował z zespołach U-17 i U-19. Od zeszłego roku jest już zawodnikiem seniorów. W tym sezonie ma już na koncie aż dziewięć meczów rozegranych na poziomie Bundesligi. Ostatni z nich zanotował w piątek 20 lutego. Na własnym stadionie Mainz zmierzyło się z Hamburgerem SV w 23. kolejce.
Potulski robi furorę w Bundeslidze. Trener naprawdę to powiedział. Duma
Potulski rozegrał pełne 90 minut. To już drugi mecz z rzędu, w którym pojawił się na murawie od pierwszego gwizdka. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, nasz rodak zaliczył kolejny solidny występ.
Na tyle solidny, że po zakończeniu meczu pochwał nie szczędził mu sam trener Urs Fischer. 60-latek przejął ekipę Mainz na początku grudnia zeszłego roku. Celem nadrzędnym jest przede wszystkim utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Doświadczony szkoleniowiec nie ukrywał, że Polak zrobił na nim wielkie wrażenie. - Chłopak ma 18 lat, dołącza do drużyny i gra jak 35-letni weteran (...) Naprawdę muszę powiedzieć: podoba mi się ten chłopak - powiedział Fischer, cytowany przez portal ligainsider.de.
13 lutego Mainz poległo na wyjeździe zBorussią Dortmund aż 4:0. W tym starciu Kacper Potulski zagrał 64 minuty. Nie był to jego najlepszy występ, popełnił kilka błędów. - Musi się z nich uczyć; to się zdarza każdemu młodemu zawodnikowi" - tłumaczył trener przedstawiciela Bundesligi.
W tym sezonie 18-latka widzieliśmy już także w meczach Ligi Konferencji, zebrał ich dokładnie pięć. Potulskiego śmiało można porównać m.in. z Janem Ziółkowskim, który walczy o swoje w AS Romie.
Na ten moment FSV Mainz 05 zajmuje 13. miejsce w tabeli z 22 punktami na koncie. W sobotę zespół wychowanka Legii zmierzy się na wyjeździe z Bayerem Leverkusen.