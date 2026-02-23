Polak na ustach Niemców. Tak radzi sobie w Bundeslidze. Co za słowa

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W 2023 roku Kacper Potulski i jego otoczenie zdecydowało, że młody defensor przeniesie się do FSV Mainz 05. Najpierw Polak przebijał się przez drużyny młodzieżowe. Teraz jest pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu, który od grudnia trenuje Urs Fischer. Doświadczony szkoleniowiec jest pełen podziwu 18-latka. Ostatnio pochwalił go po jednym z meczów Bundesligi.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden z nich w czerwonej, drugi w żółto-czarnej koszulce, w tle widoczni są inni zawodnicy oraz kibice na trybunach.
Kacper PotulskiHesham ElsherifAFP

Wszystko wskazuje na to, że niebawem reprezentacja Polski będzie miała wiele radości z Kacpra Potulskiego. Trzy lata temu wychowanek Legii wraz z rodziną zdecydował, że najrozsądniejszym krokiem w karierze będzie transfer z Warszawy do FSV Mainz 05.

Najpierw młody środkowy obrońca występował z zespołach U-17 i U-19. Od zeszłego roku jest już zawodnikiem seniorów. W tym sezonie ma już na koncie aż dziewięć meczów rozegranych na poziomie Bundesligi. Ostatni z nich zanotował w piątek 20 lutego. Na własnym stadionie Mainz zmierzyło się z Hamburgerem SV w 23. kolejce.

Oskar Pietuszewski: Będzie już tylko lepiej. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Potulski robi furorę w Bundeslidze. Trener naprawdę to powiedział. Duma

Potulski rozegrał pełne 90 minut. To już drugi mecz z rzędu, w którym pojawił się na murawie od pierwszego gwizdka. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, nasz rodak zaliczył kolejny solidny występ.

Na tyle solidny, że po zakończeniu meczu pochwał nie szczędził mu sam trener Urs Fischer. 60-latek przejął ekipę Mainz na początku grudnia zeszłego roku. Celem nadrzędnym jest przede wszystkim utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Doświadczony szkoleniowiec nie ukrywał, że Polak zrobił na nim wielkie wrażenie. - Chłopak ma 18 lat, dołącza do drużyny i gra jak 35-letni weteran (...) Naprawdę muszę powiedzieć: podoba mi się ten chłopak - powiedział Fischer, cytowany przez portal ligainsider.de.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski nie zamierzał milczeć po słabym występie. Polak przemówił

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    13 lutego Mainz poległo na wyjeździe zBorussią Dortmund aż 4:0. W tym starciu Kacper Potulski zagrał 64 minuty. Nie był to jego najlepszy występ, popełnił kilka błędów. - Musi się z nich uczyć; to się zdarza każdemu młodemu zawodnikowi" - tłumaczył trener przedstawiciela Bundesligi.

    W tym sezonie 18-latka widzieliśmy już także w meczach Ligi Konferencji, zebrał ich dokładnie pięć. Potulskiego śmiało można porównać m.in. z Janem Ziółkowskim, który walczy o swoje w AS Romie.

    Na ten moment FSV Mainz 05 zajmuje 13. miejsce w tabeli z 22 punktami na koncie. W sobotę zespół wychowanka Legii zmierzy się na wyjeździe z Bayerem Leverkusen.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak
    Skoki Narciarskie

    Niemiec nie patyczkował się mówiąc o Tomasiaku. Wygarnął wprost. "Nie jest perfekcyjny"

    Damian Okła
    Damian Okła
    Zawodnik w czerwono-białej koszulce kontroluje piłkę klatką piersiową podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczna grupa kibiców na trybunach oraz inny zawodnik z opaską kapitana.
    Kacper PotulskiULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Młody piłkarz w stroju reprezentacji Polski opuszcza boisko, w tle trybuny z kibicami oraz elementy stadionu, widoczne logo sponsorów na koszulce zawodnika.
    Kacper PotulskiMarcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP - PIOTR DZIURMAN/REPORTERAFP
    Młody mężczyzna w sportowej kurtce i koszulce z emblematem reprezentacji Polski stoi na stadionie piłkarskim, trzymając w rękach ubrania. W tle widoczne żółte siedzenia oraz grupa kibiców.
    Kacper PotulskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 za nami. Kto był największą gwiazdą? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja