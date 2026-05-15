Plaga kontuzji, a teraz to. Fatalny komunikat, Niemcy definitywnie skreślili Polaka

Sezon 2024/2025 zdecydowanie nie ułożył się po myśli Bartosza Białka. Kontuzja kolana sprawiła bowiem, że całkowicie pożegnał się on z miejscem w rotacji Wolfsburga. Pomocną dłoń wyciągnęli do niego jednak włodarze kolejnej niemieckiej ekipy - SV Darmstadt. Miał on pomóc drużynie z Hesji wywalczyć pozycję, premiowaną awansem do wyższej klasy rozgrywkowej.

Niestety, jego początki jego przygody w barwach nowej drużyny nie wyglądały imponująco. W pierwszych sześciu rozegranych meczach zaliczył on łącznie... 19 minut na murawie. Znacznie więcej czasu otrzymał natomiast w przegranym starciu z Schalke 04. Później przydarzyła mu się jednak najgorsza możliwa rzecz - w styczniu polski napastnik nabawił się kolejnego poważnego urazu.

Jego absencja trwała aż do kwietnia. Na boisko Białek powrócił dopiero w 29. ligowej kolejce, ponownie notując tylko marginalne występy. Łącznie rozegrał on w barwach Darmstadtu 17 spotkań, notując wyłącznie 1 trafienie do bramki rywali.

Niemcy zdecydowali ws. Polaka. To już definitywny koniec

Kontrakt Białka obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Już teraz wiemy jednak, że polski napastnik może szukać sobie nowego pracodawcy. Jego zespół opublikował bowiem listę graczy, którzy po zakończeniu sezonu definitywnie pożegnają się z klubem.

- Kontrakty Fabiana Hollanda, Fabiana Nürnbergera, Serhata-Semiha Gülera i Bartosza Białka wygasają wraz z końcem sezonu. [...]. SV 98 dziękuje wszystkim zawodnikom za wspólnie spędzony czas i służbę klubowi, życząc im wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie niemieckiego klubu.

Bartosz Białek opuścił szeregi Zagłębia Lubin w 2020 roku. Od tego czasu tułał się głównie po wypożyczeniach w holenderskim Vitesse oraz belgijskim KAS Eupen. Jego wartość rynkowa z roku na rok malała. Szczytowy punkt osiągnęła ona w 2022 roku, kiedy to popularny portal "Transfermarkt" wyceniał go na 4 mln euro. Obecnie, w oczach ekspertów, Białek wart jest tylko 600 tys. euro. Nowy potencjalny pracodawca będzie mógł go jednak ściągnąć całkowicie za darmo.

Bartosz Białek w barwach VfL Wolsfburg AFP

