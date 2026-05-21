Oto co Polak zrobił w barażu o utrzymanie w Bundeslidze. Dwie minuty i czerwona kartka

Michał Chmielewski

Po ostatniej kolejce Bundesligi wszystko stało się jasne. VfL Wolfsburg z Kamilem Grabarą w składzie zajął trzecie od końca miejsce w tabeli. Dzięki temu "Wilki" dostały dodatkową szansę na utrzymanie w postaci barażu. W czwartek odbyło się pierwsze spotkanie z SC Paderborn 07. Ani zespół Polaka, ani rywale nie potrafili trafić do siatki.

Kamil Grabara w czerwonej koszulce z logo Volkswagena i granatową maską, na tle stadionu z kibicami.
Kamil GrabaraIMAGO/Stefan TrochaNewspix.pl

Nie tak Kamil Grabara wyobrażał sobie swoją karierę w Wolfsburgu. To klub, który pod względem finansów plasuje się w czołówce Bundesligi. Zupełnie inaczej jest na płaszczyźnie sportowej.

W tym sezonie "Wilki" miały trzech trenerów: Paula Simonisa, Daniela Bauera i Dietera Heckinga, z którym kończą rozgrywki. Drużyna Polaka zajęła dopiero 16. miejsce (29 pkt po 34 meczach). W ostatniej kolejce pokonała 3:1 St. Pauli, które uplasowało się na ostatniej lokacie i spadło z ligi. Łącznie Grabara przez całą ligową kampanię aż 69 razy wyciągał piłkę z siatki. To drugi najgorszy wynik spośród wszystkich drużyn.

Wyszarpanie 16. pozycji oznaczało zakwalifikowanie się do baraży. W nich Wolfsburg walczy w dwumeczu z SC Paderborn 07które na zapleczu Bundesligi zajęło trzecie miejsce (62 pkt).

Drużyna Grabary walczy o utrzymanie w Bundeslidze

Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie jeszcze obecnego przedstawiciela Bundesligi, w czwartkowy wieczór. Między słupkami gospodarzy - tak jak w trakcie całego sezonu - stał bramkarz reprezentacji Polski.

"Wilki" dłużej utrzymywały się przy piłce, kreowały pojedyncze sytuacje, jednak wszystkie akcje rozgrywane były w dosyć mozolnym tempie. Faktycznie było czuć, że jakość piłkarska poszczególnych zawodników jest większa, jednak to nie szło w parze z trafieniami.

Paderborn sporadycznie wybierał się w okolice szesnastki rywali, przez co Grabara nie miał zbyt wiele pracy. Częściej rozgrywał piłkę, czasami wyłapywał dośrodkowania. Bezbarwna pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Po przerwie scenariusz był bardzo podobny. To Wolfsburg kreował na połowie przeciwnika, który jednocześnie mądrze się bronił. Widać było, że goście mają swój plan na pierwsze spotkanie barażowe. Z pewnością zakładał on przede wszystkim uniknięcie porażki.

Ekipa Kamila Grabary miała duże problemy przede wszystkim z finalizacją akcji. Momentami zawodnicy Paderborn bronili się coraz głębiej. W 67. minucie z rzutu wolnego - z bliskiej odległości - nieźle uderzył Christian Eriksen, ale jego uderzenie wybronił Dennis Seimen.

Nasz rodak raczej śledził boiskowe wydarzenia z perspektywy własnej bramki, nadal nie musiał się zbytnio nadwyrężać. W końcówce Wolfsburg był jednak bliski utraty gola. Wchodzący z linii Grabara został łagodnie przelobowany, jednak jego koledzy w ostatniej chwili wybili futbolówkę. Gospodarze naciskali, ale ostatecznie nie potrafili ukąsić rywala. W międzyczasie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Jonah Sticker, obrońca Paderborn. Wszystko to stało się w dosłownie dwie minuty, w doliczonym czasie gry.

Spotkanie zakończyło się remisem 0:0, co nie jest satysfakcjonującym rezultatem dla przedstawiciela Bundesligi przed rewanżem. Drugi, decydujący mecz zostanie rozegrany w najbliższy poniedziałek.

Bundesliga
Finał
21.05.2026
20:30
Zakończony
Wszystko o meczu

Składy drużyn

VfL Wolfsburg
Paderborn 07
Rezerwowi

Statystyki meczu

VfL Wolfsburg
0 - 0
Paderborn 07
Posiadanie piłki
60%
40%
Strzały
19
4
Strzały celne
7
3
Strzały niecelne
9
0
Strzały zablokowane
3
1
Ataki
79
28

