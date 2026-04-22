"Oszustwo" Bayernu Monachium, Borussia Dortmund musiała zareagować. Zaskakujący komunikat

Jakub Rzeźnicki

Za sprawą zwycięstwa nad VFB Stuttgart Bayern Monachium już na cztery kolejki przed końcem sezonu sięgnął po mistrzostwo Niemiec. Jednym z architektów sukcesu był Luis Diaz, który w tym spotkaniu zanotował dwa trafienia. W trakcie celebracji sukcesu doszło do oszustwa, które "Die Roten" wytknęła Borussia Dortmund. W mediach ukazał się w związku z tym zaskakujący komunikat.

W sezonie 2025/26 Bayern Monachium grał w zdecydowanie innej lidze, aniżeli reszta niemieckich zespołów. "Bawarczycy" stosunkowo szybko uzyskali dużą przewagę nad resztą stawki, a po zwycięstwie nad VFB Stuttgart, na cztery kolejki przed końcem rozgrywek Bundesligi mogli już świętować kolejne mistrzostwo Niemiec.

Borussia Dortmund punktuje Bayern. Wskazano na kłamstwo

Bayern wygrał 4:2, a jednym z bohaterów spotkania był autor dwóch asyst - Luis Diaz. Kolumbijczyk to zdecydowanie jeden z głównych architektów w bieżącej kampanii, obok Harry'ego Kane'a i Michaela Olise. Po spotkaniu, w trakcie celebracji tytułu doszło jednak do oszustwa, które nagłosiła Borussia Dortmund.

Upokorzyli Barcelonę. Takiego zwrotu nikt nie przewidział. Upadek giganta

W mediach społecznościowych Bayern opublikował post gloryfikujący osiągnięcia Diaza. "Pierwszy piłkarz, który w jednym sezonie Bundesligi zanotował 13 bramek i 13 asyst" - brzmiał opis. Tyle że to... nieprawda.

Borussia Dortmund błyskawicznie zareagowała na wpis "Die Roten" i opublikowała komunikat, który z perspektywy Bayernu mógł być zaskakujący. Wytknęła, że w przeszłości dużo lepszym osiągnięciem mógł pochwalić się jej zawodnik - Jadon Sancho

Zobacz również:

Z lewej: Robert Lewandowski świętuje z Wojciechem Szczęsnym zwycięstwo nad Newcastle. Z prawej trener FC Barcelona, Hansi Flick
Robert Lewandowski

Szalona okazja Barcelony. 8-cyfrowa oferta. Szczęsny wyróżniony

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Sancho i Diaz w centrum zamieszania. Zaskakujący komunikat

Anglik w kampanii 2019/20 mógł pochwalić się 17 bramkami i 17 asystami w lidze niemieckiej. Skala "oszustwa" Bayernu w tym wypadku jest zatem dość duża. Wydaje się, że zawiodła weryfikacja faktów.

Jestem ekstremalnie zdezorientowany
brzmiał opis BVB.

Co zaskakujące, sama Borussia również się lekko pomyliła. Portal Transfermarkt wskazuje, że Sancho miał we wskazanej kampanii 17 asyst, zaś na grafice widnieje liczba "16". Po publikacji wpis Bayernu zniknął z mediów. Nie uszło to naturalnie uwadze BVB, która nie szczędziła szyderstw w odpowiedzi na taki ruch.

Zobacz również:

Tomasz Hajto
Bundesliga

7-krotny mistrz Niemiec marzy o transferze Polaka. Hajto ujawnia. "Byłby pierwszy"

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
