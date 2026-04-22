W sezonie 2025/26 Bayern Monachium grał w zdecydowanie innej lidze, aniżeli reszta niemieckich zespołów. "Bawarczycy" stosunkowo szybko uzyskali dużą przewagę nad resztą stawki, a po zwycięstwie nad VFB Stuttgart, na cztery kolejki przed końcem rozgrywek Bundesligi mogli już świętować kolejne mistrzostwo Niemiec.

Bayern wygrał 4:2, a jednym z bohaterów spotkania był autor dwóch asyst - Luis Diaz. Kolumbijczyk to zdecydowanie jeden z głównych architektów w bieżącej kampanii, obok Harry'ego Kane'a i Michaela Olise. Po spotkaniu, w trakcie celebracji tytułu doszło jednak do oszustwa, które nagłosiła Borussia Dortmund.

W mediach społecznościowych Bayern opublikował post gloryfikujący osiągnięcia Diaza. "Pierwszy piłkarz, który w jednym sezonie Bundesligi zanotował 13 bramek i 13 asyst" - brzmiał opis. Tyle że to... nieprawda.

Borussia Dortmund błyskawicznie zareagowała na wpis "Die Roten" i opublikowała komunikat, który z perspektywy Bayernu mógł być zaskakujący. Wytknęła, że w przeszłości dużo lepszym osiągnięciem mógł pochwalić się jej zawodnik - Jadon Sancho.

Anglik w kampanii 2019/20 mógł pochwalić się 17 bramkami i 17 asystami w lidze niemieckiej. Skala "oszustwa" Bayernu w tym wypadku jest zatem dość duża. Wydaje się, że zawiodła weryfikacja faktów.

Co zaskakujące, sama Borussia również się lekko pomyliła. Portal Transfermarkt wskazuje, że Sancho miał we wskazanej kampanii 17 asyst, zaś na grafice widnieje liczba "16". Po publikacji wpis Bayernu zniknął z mediów. Nie uszło to naturalnie uwadze BVB, która nie szczędziła szyderstw w odpowiedzi na taki ruch.

