Ogłoszenie ws. Jakuba Kamińskiego. Jednak się zdecydowali. Miliony na stół

Na ten komunikat pewnie czekało wielu fanów "Wilków", którzy zastanawiają się, jaki kształt przyjmie kadra na pierwszy po 29 latach sezon w 2. Bundeslidze. Przypomnijmy, że Kamil Grabara i spółka spadli z niemieckiej elity po przegraniu barażów z Paderborn (1:2 w dwumeczu).

"Decyzje personalne w VfL Wolfsburg: Jeanuel Belocian, Adam Daghim, Jenson Seelt i Jesper Lindström wracają po swoich wypożyczeniach do swoich klubów. Ponadto Jonas Wind i Kevin Paredes opuszczają Wilki. Nicolas Cozza, Bartol Franjic i Jakub Kamiński nie wracają do nas" - czytamy.

Dziękujemy za wasz wkład w barwach VfL i wszystkiego najlepszego na dalszej drodze!

FC Koeln wykupi Kamińskiego. Komunikat Wolfsburga i jego interpretacja

Kamiński miał kontrakt do 2027 r. Fakt, że nie wraca, oznacza że FC Koeln zdecydowało się na wykupienie go. Nasz rodak trafił do tego klubu na dwunastomiesięczne wypożyczenie w lipcu zeszłego roku. "Kozły" wydały więc 5,5 miliona euro, bo tyle wynosiła zapisana kwota. W umowie z Kamińskim ma być 20-milionowa klauzula odstępnego.

Trudno dziwić się takiej decyzji. Zawodnik urodzony w Rudzie Śląskiej pokazywał się z dobrej strony, strzelił 7 goli i zanotował 5 asyst. Koeln utrzymało się w lidze, zajęło 14. miejsce. W DFB-Pokal odpadło w 2. rundzie, ale porażka z Bayernem Monachium nigdy nie jest powodem do wstydu.

