Ogłoszenie ws. Jakuba Kamińskiego. Jednak się zdecydowali. Miliony na stół

Tomasz Chabiniak

Wyjaśniła się przyszłość Jakuba Kamińskiego. Vfl Wolfsburg wydał komunikat, z którego jasno wynika, co stanie się z polskim skrzydłowym. U spadkowicza z Bundesligi nadchodzi przewietrzenie szatni.

Na ten komunikat pewnie czekało wielu fanów "Wilków", którzy zastanawiają się, jaki kształt przyjmie kadra na pierwszy po 29 latach sezon w 2. Bundeslidze. Przypomnijmy, że Kamil Grabara i spółka spadli z niemieckiej elity po przegraniu barażów z Paderborn (1:2 w dwumeczu).

"Decyzje personalne w VfL Wolfsburg: Jeanuel Belocian, Adam Daghim, Jenson Seelt i Jesper Lindström wracają po swoich wypożyczeniach do swoich klubów. Ponadto Jonas Wind i Kevin Paredes opuszczają Wilki. Nicolas Cozza, Bartol Franjic i Jakub Kamiński nie wracają do nas" - czytamy.

Dziękujemy za wasz wkład w barwach VfL i wszystkiego najlepszego na dalszej drodze!
kończy się oświadczenie

FC Koeln wykupi Kamińskiego. Komunikat Wolfsburga i jego interpretacja

Kamiński miał kontrakt do 2027 r. Fakt, że nie wraca, oznacza że FC Koeln zdecydowało się na wykupienie go. Nasz rodak trafił do tego klubu na dwunastomiesięczne wypożyczenie w lipcu zeszłego roku. "Kozły" wydały więc 5,5 miliona euro, bo tyle wynosiła zapisana kwota. W umowie z Kamińskim ma być 20-milionowa klauzula odstępnego.

Trudno dziwić się takiej decyzji. Zawodnik urodzony w Rudzie Śląskiej pokazywał się z dobrej strony, strzelił 7 goli i zanotował 5 asyst. Koeln utrzymało się w lidze, zajęło 14. miejsce. W DFB-Pokal odpadło w 2. rundzie, ale porażka z Bayernem Monachium nigdy nie jest powodem do wstydu.

