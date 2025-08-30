Nietypowe rozegranie rzutu rożnego, a potem to. Polak bohaterem w derbach, czekaliśmy na to 825 dni

Pierwszy w historii spadek Hamburgera SV z Bundesligi był ogromnym wydarzeniem. Okoliczności ich ostatniego spotkania w elicie były kuriozalne - piłkarze co prawda wygrali u siebie 2:1 z Borussią Mönchengladbach, lecz to nie wystarczyło do utrzymania. Kibice rozgoryczeni pierwszym spadkiem od 54 lat zaczęli demolować stadion, a w pewnym momencie na murawie musiała pojawić się policja, która kordonem oddzieliła piłkarzy.

Problem HSV był jednak znacznie poważniejszy, nie tylko pod kątem sportowym, ale również i finansowym - w momencie spadku z Bundesligi ich dług wynosił 70 milionów euro. Siedem długich lat zajęło wychodzenie na prostą. Sam klub w pewnym momencie stał się wręcz memem, przykładem drużyny, która zawsze wyłoży się na ostatniej prostej do końcowego triumfu.

Polak jednym z bohaterów w derbach Hamburga. Bardzo długo czekaliśmy na takiego gola

Derby Hamburga należą do jednych z najbardziej elektryzujących spotkań tego typu w Europie. Rywalizacja sportowa podszyta jest również kwestiami ideologicznymi. I w tym wszystkim znakomicie odnalazł się Adam Dźwigała, który barwy Sankt Pauli reprezentuje już od grudnia 2020 roku. W 19. minucie spotkania środkowy defensor został bohaterem swojego zespołu.

Po bardzo sprytnie rozegranym rzucie rożnym i płaskim dośrodkowaniu posłanym wgłąb pola karnego świetnie odnalazł się Dźwigała. 29-latek zdołał wygrać walkę o pozycję z kryjącym go przeciwnikiem i wykorzystał odrobinę miejsca, by oddać strzał na bramkę HSV. Bramkarz HSV Daniel Heuer Fernandes zdawał się być wyraźnie zaskoczonym uderzeniem przy bliższym słupku jego bramki. Dla Adama Dźwigały było to premierowe trafienie w Bundeslidze.

Przez lata gole Polaka w Bundeslidze traktowaliśmy jako cotygodniową rutynę. Rzecz jasna wszystko zmieniło odejście Roberta Lewandowskiego z Bayernu. Tuż po trafieniu Dźwigały polscy kibice mogli wstrzymać licznik odmierzający czas miniony od ostatniego gola polskiego zawodnika w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. Ten został zatrzymany na 825 dniach. Ostatnim Polakiem, który strzelił gola w Bundeslidze był Jakub Kamiński. Ówczesny piłkarz Wolfsburga trafił do siatki 27 maja 2023 roku w przegranym 1:2 meczu z Herthą Berlin.

W drugiej połowie wygraną 2:0 Sankt Pauli przypieczętował Andreas Hountondji. Zespół Polaków wygrał pierwszy mecz w tym sezonie i po dwóch kolejkach ma na koncie cztery punkty. Tuż po piątkowym starciu przesunęli się na pozycję lidera, lecz ten stan rzeczy zapewne zmieni się już po sobotniej serii spotkań.

Statystyki meczu Hamburger SV 0 - 2 St. Pauli Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 5 19 Strzały celne 2 7 Strzały niecelne 2 5 Strzały zablokowane 1 7 Ataki 83 57

Adam Dźwigała schodzi z murawy obiektu VfL Bochum AFP

Arkadiusz Pyrka po transferze do Sankt Pauli zagrał we wszystkich trzech meczach nowego zespołu Marco Steinbrenner/DeFodi Images Newspix.pl