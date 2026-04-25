Niemiecka legenda zdecydowała. Przełom przed mundialem. Już o tym huczy

Najlepszy obecnie niemiecki klub jest na dobrej drodze do tego, by sezon 2025/26 zakończyć z potrójną koroną. Podopieczni Vincenta Kompany'ego mają ten komfort, że już nikt nie odbierze im tytułu mistrzowskiego ze względu na sporą przewagę w tabeli Bundesligi. Gigant może więc w stu procentach skupić się na krajowym pucharze oraz Champions League. Działacze natomiast planują przyszłość. Pod znakiem zapytania wciąż oficjalnie znajduje się na przykład pozostanie w zespole Manuela Neuera.

Słowo "oficjalnie" padło tu nieprzypadkowo. Całkiem możliwe, iż w ciągu kilku dni wszystko stanie się jasne. 40-letni już golkiper, według informacji medialnych, zamierza kontynuować karierę w Bawarii. To znakomite wieści dla kibiców, ponieważ znakomity bramkarz wciąż nie przestaje zachwycać. Niedawno został on zresztą bohaterem w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Niemcom zapewne zrobiło się żal, że gwiazdor nie poleci na nadchodzący mundial. Ale za to wciąż będzie błyszczał w Bundeslidze.

Manuel Neuer ma zostać w Bayernie Monachium. 40-latek wciąż imponuje

Tak przynajmniej twierdzi Maximilian Koch z Abend Zeitung. "Manuel Neuer podpisze nowy, roczny kontrakt z FC Bayern, ważny do czerwca 2027 roku. Neuer i Bayern wynegocjowali już wszystko - osiągnięto porozumienie. Oficjalne ogłoszenie jest w toku. Neuer nadal czuje się sprawny i gotowy do gry, a klub jest z niego bardzo zadowolony. Neuer" - napisał w mediach społecznościowych. Jego słowa cytuje między innymi portal "bavarianfootballworks.com".

"Decyzja podjęta! Manuel Neuer chce przedłużyć kontrakt z FC Bayern" - donosi natomiast w tytule "fcbinside.com". "Decyzja kapitana Bayernu odwlekała się długo. Początkowo Neuer chciał wyjaśnić sprawę w okolicach swoich urodzin w marcu, ale poprosił klub o dodatkowy czas do namysłu. Teraz ostateczny kierunek wydaje się być już przesądzony" - czytamy w dalszej części artykułu. Kibice "Gwiazdy Południa" mogą zatem odetchnąć z ulgą.

Thomas Muller i Manuel Neuer są absolutnymi legendami Bayernu

