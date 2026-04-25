Niemiecka legenda zdecydowała. Przełom przed mundialem. Już o tym huczy
Już nieco ponad miesiąc pozostał do rozpoczęcia najważniejszej piłkarskiej imprezy tego roku, czyli mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Z wielkimi nadziejami za ocean polecą choćby Niemcy, gdzie wiele dzieje się także jeśli chodzi o futbol klubowy. Pod koniec kwietnia piękne chwile przeżywali kibice Bayernu. Bawarczycy nie tylko oficjalnie obronili tytuł, ale też awansowali do finału krajowego pucharu. Od razu po półfinale nadeszły ważne wieści dotyczące ich gwiazdora.
Najlepszy obecnie niemiecki klub jest na dobrej drodze do tego, by sezon 2025/26 zakończyć z potrójną koroną. Podopieczni Vincenta Kompany'ego mają ten komfort, że już nikt nie odbierze im tytułu mistrzowskiego ze względu na sporą przewagę w tabeli Bundesligi. Gigant może więc w stu procentach skupić się na krajowym pucharze oraz Champions League. Działacze natomiast planują przyszłość. Pod znakiem zapytania wciąż oficjalnie znajduje się na przykład pozostanie w zespole Manuela Neuera.
Słowo "oficjalnie" padło tu nieprzypadkowo. Całkiem możliwe, iż w ciągu kilku dni wszystko stanie się jasne. 40-letni już golkiper, według informacji medialnych, zamierza kontynuować karierę w Bawarii. To znakomite wieści dla kibiców, ponieważ znakomity bramkarz wciąż nie przestaje zachwycać. Niedawno został on zresztą bohaterem w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Niemcom zapewne zrobiło się żal, że gwiazdor nie poleci na nadchodzący mundial. Ale za to wciąż będzie błyszczał w Bundeslidze.
Manuel Neuer ma zostać w Bayernie Monachium. 40-latek wciąż imponuje
Tak przynajmniej twierdzi Maximilian Koch z Abend Zeitung. "Manuel Neuer podpisze nowy, roczny kontrakt z FC Bayern, ważny do czerwca 2027 roku. Neuer i Bayern wynegocjowali już wszystko - osiągnięto porozumienie. Oficjalne ogłoszenie jest w toku. Neuer nadal czuje się sprawny i gotowy do gry, a klub jest z niego bardzo zadowolony. Neuer" - napisał w mediach społecznościowych. Jego słowa cytuje między innymi portal "bavarianfootballworks.com".
"Decyzja podjęta! Manuel Neuer chce przedłużyć kontrakt z FC Bayern" - donosi natomiast w tytule "fcbinside.com". "Decyzja kapitana Bayernu odwlekała się długo. Początkowo Neuer chciał wyjaśnić sprawę w okolicach swoich urodzin w marcu, ale poprosił klub o dodatkowy czas do namysłu. Teraz ostateczny kierunek wydaje się być już przesądzony" - czytamy w dalszej części artykułu. Kibice "Gwiazdy Południa" mogą zatem odetchnąć z ulgą.