Niemcy zakochali się w reprezentancie Polski. Mówią to wprost: Jest najlepszy

Michał Chmielewski

We wtorek 4 listopada mijają równo cztery miesiące od przenosin Jakuba Kamińskiego z VfL Wolfsburg do FC Koeln. Już teraz można stwierdzić, że decyzja ta była strzałem w dziesiątkę. W nowej drużynie reprezentant Polski błyszczy od początku sezonu. - Kamiński jest, i mówiłem to od początku, najlepszym graczem, jakiego mamy - mówi trener Lukas Kwasniok. A to nie koniec pochwał skierowanych w stronę Polaka.

Jakub Kamiński (z lewej)
Jakub Kamiński (z lewej)Piotr Dziurman/REPORTEREast News

Jakub Kamiński to obecnie jeden z najbardziej utalentowanych ofensywnych polskich piłkarzy - to wiemy już od dobrych kilku lat. Znakomita forma na boiskach Ekstraklasy zaowocowała transferem do Wolfsburga, który Lechowi Poznań musiał zapłacić okrągłe dziesięć milionów.

W drużynie "Wilków" nasz rodak nie odnalazł się najlepiej, z wyjątkiem pierwszego sezonu, kiedy mógł liczyć na regularną grę. Wraz z upływem czasu było już tylko gorzej. Z tego powodu latem Kamiński zdecydował się na przenosiny do FC Koeln. Na razie tylko na zasadzie wypożyczenia.

Na niego muszą uważać Polacy. Ekspert wskazał nazwisko Litwina. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Reprezentant Polski podbija Bundesligę. Niemcy są zachwyceni

Trzy dni przed transakcją z udziałem Polaka zespół z Kolonii przejął urodzony w Gliwicach Lukas Kwasniok. Wychowanek Lecha szybko zyskał respekt u nowego szkoleniowca. Efekt jest taki, że od startu trwającej kampanii Jakub Kamiński praktycznie nie schodzi z boiska. Niemal w każdym spotkaniu rozgrywa pełne 90 minut.

Drużynie odpłaca się liczbami. Ostatnio podczas domowego spotkania 9. kolejki Bundesligi przeciwko Hamburgerowi SV 23-latek zanotował asystę i sam trafił do siatki. Łącznie w tym sezonie ma już na koncie cztery bramki. Serce rośnie, kiedy widzimy reprezentanta Polski w tak dobrej formie. W FC Koeln Kamiński może występować zarówno na wahadle, jak i podwieszonej "dziesiątce". Mówiąc krótko, idealnie odnalazł się w nowym środowisku.

Taką opinię podzielają również eksperci. - Kuba z pewnością pokazał w swoim pierwszym sezonie z "Wilkami", że jest piłkarzem o dużych umiejętnościach technicznych. Myślę jednak, że tak pozytywny rozwój w Koeln jest silnie powiązany z tutejszym trenerem, Lukasem Kwasniokiem. Od samego początku ta dwójka wydaje się idealnie do siebie pasować - mówi Simona Bartscha z come-on-fc.com w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

    - Przede wszystkim cieszy się jego zaufaniem. Być może tego właśnie brakowało mu w Wolfsburgu. Nawet po kilku dość nierównych występach, Kwasniok nadal stawiał na 23-latka - dodaje dziennikarz, który jednocześnie podkreślił, że "nie bez powodu Kamiński jest jedynym graczem z pola Koeln, który rozegrał wszystkie minuty w lidze".

    Wszechstronność, mobilność, umiejętności i rozwój Jakuba Kamińskiego widzi także sam trener. - Kamiński jest, i mówiłem to od początku, najlepszym graczem, jakiego mamy. Jest najlepszym graczem (...) Jest wszechstronnym napastnikiem, a do tego skromnym, niezwykle chętnym do nauki chłopakiem i był dziś decydującym graczem, ponieważ zmienił przebieg naszej gry. Mamy nadzieję, że po świetnym pierwszym sezonie w FC Koeln, będzie mógł kontynuować dobrą passę w kolejnym. To wszystko - mówił Lukas Kwasniok po ostatnim starciu w Bundeslidze, cytowany przez wspomniane źródło.

    Piłkarz w stroju drużyny FC Köln z białymi i czerwonymi pasami stoi na boisku, wyrażając emocje, w tle widownia stadionu.
    Jakub KamińskiAnke Waelischmiller/SVEN SIMONAFP
    Piłkarz w biało-czerwonej koszulce drużyny z herbem koziego kozła i napisem REWE na piersi, wyraża radość na tle pełnych trybun stadionu podczas meczu.
    Jakub KamińskiIna FassbenderAFP
    Piłkarze reprezentacji Polski w białych koszulkach świętują sukces na murawie stadionu, jeden z zawodników z numerem 13 na plecach przytula kolegę z drużyny, w tle trybuny wypełnione kibicami.
    Jakub Kamiński, Matty Cash i Przemysław WiśniewskiPiotr Dziurman/REPORTEREast News

