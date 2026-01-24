Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niemcy zaczęli łapać się za głowy po tym, co zrobił Polak. Wyczyn, potem dramat

Łukasz Olszewski

Kamil Grabara w ostatnim czasie udowadnia, że ma ogromne umiejętności i bez dwóch zdań może zaliczać się do grona najlepszych golkiperów Bundesligi, jednak ramię w ramię nie idą z Polakiem koledzy z linii brony. Polak w świetnym stylu obronił rzut karny w meczu z FSV Mainz, jednak koniec końców "Wilki" opuszczały Mewa Arenę przegrywając 1:3.

Piłkarz w niebieskim stroju i czarnej masce na twarzy energicznie gestykuluje na tle rozmytego stadionu, w lewym górnym rogu znajduje się wstawka przedstawiająca innego zawodnika w czerwonym stroju zasłaniającego usta dłońmi, wyrażającego emocje.
Kamil Grabara i Phillip TietzIMAGO/NEWSPIX.PL, X/ Eleven Sports screenNewspix.pl

Porażka aż 1:8 z Bayernem Monachium przed niespełna dwoma tygodniami była kubłem zimnej wody dla drużyny Wolfsburga. Od tego czasu "Wilki" pokonały 2:1 St. Pauli oraz zremisowały 1:1 z Heidenheim. Teraz przyszedł czas na ligową rywalizowację z 1. FSV Mainz 05, która dla ekipy Kamila Grabary zaczęła się wręcz wybornie.

Prowadzenie gościom z Wolfsburga dał Mohamed Amoura, a w 22. minucie spotkania Kamil Grabara znalazł się na ustach niemalże wszystkich zgromadzonych na stadionie Mewa Arena. Polak wybornie wyczuł intencje Phillipa Tietza, który podszedł do rzutu karnego i rzucając się w swoją lewą stronę sparował piłkę na aut bramkowy. Tym samym Grabara obronił już trzeci rzut karny w tym sezonie Bundesligi. Świetna parada bramkarza sprawiła, że kibice Mainz siedzący za jego bramką zaczęli się łapać za głowy.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Dodatkowo, to pozwoliło "Wilkom" zejść na przerwę prowadząc jedną bramką. Ale jak się później okazało, to był ostatni miły akcent dla Wolfsburga w tym meczu.

Kamil Grabara znów błysnął w Bundeslidze. Kolejny rzut karny obroniony przez Polaka

Niestety dla Kamila Grabary, ekipa Mainz znalazła sposób na gości i jak się okazało, były to rzuty rożne. Najpierw świetnie uwolnił się na pozycji wspomniany wcześniej Tietz, rehabilitując się za zmarnowany rzut karny, a później obrona "Wilków" nie upilnowała Stefana Bella.

Kropkę nad "i" postawił Nadiem Amiri, który podszedł do drugiego w tym meczu "wapna" po tym, jak jeden z zawodników Wolfsburga zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Grabara co prawda znów wyczuł intencje strzelca i ponownie rzucił się w swoją lewą stronę, ale tym razem strzał był płaski i do tego mierzony tuż przy słupku, przez co Polak nie miał szans na jego obronę.

To, że Polak utrzymywał ekipę "Wilków" w meczu potwierdza fakt, że otrzymał on trzecią najwyższą notę w swoim zespole wg. portalu "Flashscore" - 7,0.

Statystyki meczu

1. FSV Mainz 05
3 - 1
VfL Wolfsburg
Posiadanie piłki
63%
37%
Strzały
22
7
Strzały celne
10
2
Strzały niecelne
6
4
Strzały zablokowane
6
1
Ataki
61
47

Czy młodzi siatkarze powinni szukać szans za granicą? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

