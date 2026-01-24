Niemcy zaczęli łapać się za głowy po tym, co zrobił Polak. Wyczyn, potem dramat
Kamil Grabara w ostatnim czasie udowadnia, że ma ogromne umiejętności i bez dwóch zdań może zaliczać się do grona najlepszych golkiperów Bundesligi, jednak ramię w ramię nie idą z Polakiem koledzy z linii brony. Polak w świetnym stylu obronił rzut karny w meczu z FSV Mainz, jednak koniec końców "Wilki" opuszczały Mewa Arenę przegrywając 1:3.
Porażka aż 1:8 z Bayernem Monachium przed niespełna dwoma tygodniami była kubłem zimnej wody dla drużyny Wolfsburga. Od tego czasu "Wilki" pokonały 2:1 St. Pauli oraz zremisowały 1:1 z Heidenheim. Teraz przyszedł czas na ligową rywalizowację z 1. FSV Mainz 05, która dla ekipy Kamila Grabary zaczęła się wręcz wybornie.
Prowadzenie gościom z Wolfsburga dał Mohamed Amoura, a w 22. minucie spotkania Kamil Grabara znalazł się na ustach niemalże wszystkich zgromadzonych na stadionie Mewa Arena. Polak wybornie wyczuł intencje Phillipa Tietza, który podszedł do rzutu karnego i rzucając się w swoją lewą stronę sparował piłkę na aut bramkowy. Tym samym Grabara obronił już trzeci rzut karny w tym sezonie Bundesligi. Świetna parada bramkarza sprawiła, że kibice Mainz siedzący za jego bramką zaczęli się łapać za głowy.
Dodatkowo, to pozwoliło "Wilkom" zejść na przerwę prowadząc jedną bramką. Ale jak się później okazało, to był ostatni miły akcent dla Wolfsburga w tym meczu.
Kamil Grabara znów błysnął w Bundeslidze. Kolejny rzut karny obroniony przez Polaka
Niestety dla Kamila Grabary, ekipa Mainz znalazła sposób na gości i jak się okazało, były to rzuty rożne. Najpierw świetnie uwolnił się na pozycji wspomniany wcześniej Tietz, rehabilitując się za zmarnowany rzut karny, a później obrona "Wilków" nie upilnowała Stefana Bella.
Kropkę nad "i" postawił Nadiem Amiri, który podszedł do drugiego w tym meczu "wapna" po tym, jak jeden z zawodników Wolfsburga zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Grabara co prawda znów wyczuł intencje strzelca i ponownie rzucił się w swoją lewą stronę, ale tym razem strzał był płaski i do tego mierzony tuż przy słupku, przez co Polak nie miał szans na jego obronę.
To, że Polak utrzymywał ekipę "Wilków" w meczu potwierdza fakt, że otrzymał on trzecią najwyższą notę w swoim zespole wg. portalu "Flashscore" - 7,0.