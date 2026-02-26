Niemcy wydali wyrok ws. reprezentanta Polski. Klamka zapadła, skończy się transferem

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wypożyczenie z Wolfsburga do FC Koln okazało się dla Jakuba Kamińskiego strzałem w dziesiątkę. Reprezentant Polski świetnie odnalazł się w nowym klubie i szybko stał ważną postacią "Kozłów". Pozycja skrzydłowego w drużynie jest stablina, a w Niemczech zrobiło się głośno o jego przyszłości. Z ustaleń redakcji "Kicker" wynika, że Kamińskiego czeka wkrótce spora zmiana.

Piłkarz w czarnym stroju z emblematem klubu piłkarskiego FC Köln stoi ze spuszczoną głową i rękami opartymi na biodrach na tle nieostrego stadionu, wyrażając rozczarowanie lub smutek.
Jakub KamińskiSilas SteinDPA

Z zawodnika rotacyjnego w Wolfsburgu do jednej z gwiazd w FC Koln - kariera Jakuba Kamińskiego w ostatnich latach to prawdziwa sinusoida, jednak wydaje się, że reprezentant Polski wreszcie odnalazł swoje miejsce na ziemi.

Odrodzenie Jakuba Kamińskiego. W Koln jest bohaterem

Wypożyczenie do ekipy "Kozłów" okazało się strzałem w dziesiątkę. Obecnie trener Lukas Kwasniok rozpoczyna ustalanie wyjściowego składu właśnie od 23-letniego skrzydłowego, a ten "odwdzięcza się" bramkami i asystami. W tym sezonie może pochwalić się pięcioma trafieniami i dwoma asystami.

    W przeciągu nieco ponad pół roku wartość rynkowa Kamińskiego, według portalu Transfermarkt wzrosła z 5 mln do 12 milionów euro, a jego sytuacją zaczęły interesować się inne kluby z Bundesligi. FC Koln ma jednak pierwszeństwo, a według Tomasza Urbana, który powołuje się na ustalenia niemieckiego "Kickera", decyzja ws. Polaka już zapadła.

    Niemcy ogłaszają ws. przyszłości Polaka. Skończy się transferem

    Jak ogłaszają Niemcy, FC Koln niemal na pewno skorzysta z klauzuli i wykupi Jakuba Kamińskiego z Wolfsburga. Tym samym czeka go zmiana barw klubowych - tym razem już na stałe. Obecnie jest jedynie wypożyczony do końca sezonu.

    Ma klauzulę na 5,5 mln €, co jest nie lada gratką i nie ma wątpliwości, że Thomas Kessler z niej skorzysta. Jedyne zmartwienie dla Kolonii jest takie, że z chwilą jego wykupienia, w życie wejdzie też klauzula odstępnego
    cytuje ustalenia "Kickera" Tomasz Urban

    Niespodziewany powrót Ter Stegena, FC Barcelona zdecydowała. Pomoże bramkarzowi

    Sama klauzula odstępnego, odrębna od ustaleń pomiędzy FC Koln i Wolfsburgiem nie jest jeszcze znana. Jeśli "Kozły" wykupią go na stałe, wejdzie wówczas w życie. Do końca sezonu pozostało co prawda kilka miesięcy, jednak pozycja Kamińskiego jest na ten moment niepodważalna. Ostatni raz zabrakło go na boisku w meczu ekipy z Kolonii we wrześniu 2025 roku w sparingu z SW Essen.

    Na ewentualnym transferze definitywnym Kamińskiego niestety praktycznie nie skorzysta Lech Poznań. "Kolejorz" oddając Polaka do Wolfsburga za 10 milionów zagwarantował sobie 10 procent kwoty od zysku. A że "Wilki" mają go sprzedać za kwotę dużo niższą, Poznaniacy będą musieli zadowolić się jedynie tzw. "mechanizmem solidarności. To mechanizm FIFA, w którym 5 procent wartości transferu definitywnego jest potrącane i dzielone między kluby, które szkoliły zawodnika między 12. a 23. rokiem życia

    Sytuacja FC Koln w Bundeslidze daleka jest od stabilnej. Co prawda "Kozły" zajmują 12. miejsce w tabeli, ale nad strefą spadkową mają jedynie cztery oczka przewagi.

    Piłkarz w czarnym stroju z żółtymi detalami biegnie z piłką po murawie stadionu podczas meczu piłkarskiego. W tle widoczni są sędziowie oraz rozmyte trybuny.
    Jakub KamińskiSilas SteinDPA
    Piłkarz w pasiastym czerwono-białym stroju cieszy się z gola na stadionie podczas meczu piłkarskiego w trakcie deszczu, unosząc zaciśniętą pięść w geście triumfu, w tle widoczne trybuny z kibicami.
    Jakub KamińskiMalte Ossowski/SVEN SIMON AFP
    Polski piłkarz w czerwonym stroju biegnący z piłką po murawie stadionu podczas meczu, w tle widać trybuny pełne kibiców.
    Jakub Kamiński w reprezentacji PolskiPiotr MatusewiczAFP
