Z zawodnika rotacyjnego w Wolfsburgu do jednej z gwiazd w FC Koln - kariera Jakuba Kamińskiego w ostatnich latach to prawdziwa sinusoida, jednak wydaje się, że reprezentant Polski wreszcie odnalazł swoje miejsce na ziemi.

Odrodzenie Jakuba Kamińskiego. W Koln jest bohaterem

Wypożyczenie do ekipy "Kozłów" okazało się strzałem w dziesiątkę. Obecnie trener Lukas Kwasniok rozpoczyna ustalanie wyjściowego składu właśnie od 23-letniego skrzydłowego, a ten "odwdzięcza się" bramkami i asystami. W tym sezonie może pochwalić się pięcioma trafieniami i dwoma asystami.

W przeciągu nieco ponad pół roku wartość rynkowa Kamińskiego, według portalu Transfermarkt wzrosła z 5 mln do 12 milionów euro, a jego sytuacją zaczęły interesować się inne kluby z Bundesligi. FC Koln ma jednak pierwszeństwo, a według Tomasza Urbana, który powołuje się na ustalenia niemieckiego "Kickera", decyzja ws. Polaka już zapadła.

Niemcy ogłaszają ws. przyszłości Polaka. Skończy się transferem

Jak ogłaszają Niemcy, FC Koln niemal na pewno skorzysta z klauzuli i wykupi Jakuba Kamińskiego z Wolfsburga. Tym samym czeka go zmiana barw klubowych - tym razem już na stałe. Obecnie jest jedynie wypożyczony do końca sezonu.

Ma klauzulę na 5,5 mln €, co jest nie lada gratką i nie ma wątpliwości, że Thomas Kessler z niej skorzysta. Jedyne zmartwienie dla Kolonii jest takie, że z chwilą jego wykupienia, w życie wejdzie też klauzula odstępnego

Sama klauzula odstępnego, odrębna od ustaleń pomiędzy FC Koln i Wolfsburgiem nie jest jeszcze znana. Jeśli "Kozły" wykupią go na stałe, wejdzie wówczas w życie. Do końca sezonu pozostało co prawda kilka miesięcy, jednak pozycja Kamińskiego jest na ten moment niepodważalna. Ostatni raz zabrakło go na boisku w meczu ekipy z Kolonii we wrześniu 2025 roku w sparingu z SW Essen.

Na ewentualnym transferze definitywnym Kamińskiego niestety praktycznie nie skorzysta Lech Poznań. "Kolejorz" oddając Polaka do Wolfsburga za 10 milionów zagwarantował sobie 10 procent kwoty od zysku. A że "Wilki" mają go sprzedać za kwotę dużo niższą, Poznaniacy będą musieli zadowolić się jedynie tzw. "mechanizmem solidarności. To mechanizm FIFA, w którym 5 procent wartości transferu definitywnego jest potrącane i dzielone między kluby, które szkoliły zawodnika między 12. a 23. rokiem życia

Sytuacja FC Koln w Bundeslidze daleka jest od stabilnej. Co prawda "Kozły" zajmują 12. miejsce w tabeli, ale nad strefą spadkową mają jedynie cztery oczka przewagi.

Jakub Kamiński Silas Stein DPA

Jakub Kamiński Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP

Jakub Kamiński w reprezentacji Polski Piotr Matusewicz AFP

